Dinsdag, 21 Juli 2020

Chelsea raakt grootverdiener niet kwijt

Het net gedegradeerde Espanyol hoopt met Bartlomiej Dragowski tussen de palen terug te kunnen keren naar LaLiga. De concurrentie voor de doelman van Fiorentina is echter fors met AC Milan, Valencia en Chelsea als overige gegadigden. (La Grada)

Napoli lijkt op dit moment de beste papieren voor de komst van Cengiz Ünder in handen te hebben. Everton, Eintracht Frankfurt en Borussia Dortmund overwegen zich ook in de strijd om de aanvaller van AS Roma te mengen. (Calciomercato)

Chelsea wil Michy Batshuayi graag lozen. De Londenaren hebben de spits, die nog tot volgend jaar zomer vastligt, aangeboden bij West Ham United, dat eerder interesse toonde in de Belg. (Het Nieuwsblad) De Londenaren hebben de spits, die nog tot volgend jaar zomer vastligt, aangeboden bij West Ham United, dat eerder interesse toonde in de Belg.

Batshuayi heeft echter geen trek in een overstap naar West Ham. Bovendien heeft de Premier League-club weinig zin om het salaris van 130.000 euro per week over te nemen. (Het Nieuwsblad)

Manchester City is iets concreter geworden in de jacht op Kalidou Koulibaly. De vraagprijs van 75 miljoen euro van Napoli in ruil voor de centrumverdediger vindt de Engelse topclub echter te gortig. (Sky Italia)