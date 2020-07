Deportivo La Coruña beleeft nieuwe degradatie na corona-drama

Deportivo La Coruña is maandagavond naar het derde niveau van Spanje gedegradeerd. De landskampioen van 2000 zou het in de laatste speelronde eigenlijk opnemen tegen Fuenladabra, maar vanwege een vijftal corona-besmettingen bij de tegenstander ging er een uur voor aanvang een streep door dat duel. Doordat de overige duels wel werden afgewerkt, is de kans voor Deportivo om zich nog veilig te spelen nu verkeken.

Deportivo was al afhankelijk van de concurrentie en weet nu zeker dat het bij de vier degradanten uit LaLiga 2 zal behoren. Ponferradina staat met een voorsprong van drie punten nog wel binnen handbereik, maar vanwege het negatieve onderlinge resultaat kan Deportivo niet meer op een achttiende plek eindigen als er nog wel wordt gewonnen van Fuenladabra. De Galiciërs hebben overigens al laten weten juridische stappen te ondernemen als hun degradatie gewoon doorgezet wordt, aangezien de concurrentie op deze manier onrechtmatig bevooroordeeld zou zijn geweest doordat niet alle wedstrijden op hetzelfde tijdstip zijn gespeeld.

Bovenin de competitie kroonde Huesca zich overigens tot kampioen doordat Cádiz onderuitging tegen Albacete. Zowel Huesca als Cádiz was voor aanvang van de laatste speelronde al verzekerd van promotie naar het hoogste niveau. Real Zaragoza, Ameria, Girona en Elche mogen in de play-offs gaan uitmaken welke ploeg als laatste naar LaLiga zal promoveren.