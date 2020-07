Cristiano Ronaldo beslist matige topper en helpt Juve dichter bij titel

Juventus heeft het gat met nummer twee Internazionale maandagavond vergroot tot acht punten. La Vecchia Signora speelde een moeizame wedstrijd tegen nummer vier Lazio, maar trok dankzij twee doelpunten van Cristiano Ronaldo wel met 2-1 aan het langste eind. De Portugees voert nog een spannende strijd om de topscorerstitel met Ciro Immobile, die eveneens trefzeker was en daardoor net als zijn concurrent op dertig doelpunten staat. Beide teams hebben nog vier wedstrijden te gaan.

Met Djavan Anderson en Matthijs de Ligt verschenen er twee Nederlanders aan de aftrap in het Allianz Stadium en laatstgenoemde kreeg op het laatste moment nog gezelschap van Paulo Dybala. De spelmaker zou in eerste instantie op de bank beginnen, maar kreeg toch een plekje in de basiself na het uitvallen van landgenoot Gonzalo Higuaín tijdens de warming-up. Dybala toonde zich meteen de smaakmaker aan de kant van de thuisploeg en hij was ook betrokken bij het eerste gevaarlijke moment van de wedstrijd na een minuut of elf spelen. Een vrije trap van de Argentijn werd bij de tweede paal teruggelegd door De Ligt, waarna Alex Sandro de paal trof.

Lazio moest het zonder Luis Alberto, Joaquín Correa, Lucas Leiva, Senad Lulic en Stefan Radu zien te stellen en de Romeinen hadden in de eerste helft moeite om aanvallend een vuist te maken. Danilo Cataldi kreeg met iets meer dan een kwartier op de klok wel een mogelijkheid om uit te halen, maar zag zijn poging langs het doel van Wojciech Szczesny vliegen. Thomas Strakosha zag zich in de laatste tien minuten van het eerste bedrijf wel genoodzaakt om handelend op te treden bij een inzet van Adrien Rabiot en de Albanese doelman had een goede redding in huis.

Op slag van rust was er vervolgens alsnog bijna de openingstreffer voor Lazio toen topschutter Immobile uit mocht halen. De spits van i Biancocelesti zag zijn poging echter op de paal eindigen, waardoor er met een gelijke stand werd gerust. Na de onderbreking ging het al snel mis voor Lazio toen Bastos de bal op de rand van de zestien op zijn arm kreeg. Scheidsrechter Daniele Orsato wees daarop na raadpleging van de VAR naar de stip en Cristiano Ronaldo schoot deze meevaller zonder problemen langs Strakosha.

Drie minuten later was het opnieuw raak voor Juventus toen Luiz Felipe de bal in de middencirkel verspeelde aan Dybala en de aanvaller samen met Ronaldo op het doel van Strakosha af kon. Dybala was vervolgens niet zelfzuchtig en gunde Ronaldo zijn dertigste doelpunt van het seizoen. De lat stond dik tien minuten later een hattrick van Ronaldo in de weg, waardoor het bij 2-0 bleef. Voor Anderson zat de wedstrijd er niet lang erna op, maar met Bobby Adekanye kwam er aan de kant van Lazio nog een Nederlander binnen de lijnen.

In de slotfase kreeg ook Lazio vervolgens nog een strafschop mee na een misverstand tussen Leonardo Bonucci en Szczesny, waarbij Bonucci Immobile onderuithaalde in de zestien. De spits nam daarop zelf plaats achter de bal en ook hij schoot zijn dertigste van het seizoen binnen. Bijna was er ook nog de gelijkmaker voor Lazio via Sergej Milinkovic-Savic. Een vrije trap van de middenvelder werd echter op stijlvolle wijze door Szczesny uit zijn doel geranseld en de Pool stelde daarmee de overwinning voor zijn ploeg veilig.