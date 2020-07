Cillessen krijgt na debuutseizoen plekje in weinig vleiend elftal

Jasper Cillessen ruilde Barcelona afgelopen zomer in voor Valencia en de doelman van het Nederlands elftal kijkt terug op een wisselvallig debuutseizoen in dienst van los Che. Mede door blessureleed speelde hij niet alle wedstrijden die zijn ploeg afwerkte en op de slotdag van het seizoen greep Valencia ook nog eens naast Europees voetbal. Marca is dan ook niet onder de indruk van de prestaties van de sluitpost en heeft hem een plekje gegeven in het elftal met de elf grootste teleurstellingen van het afgelopen seizoen in LaLiga.

Cillessen krijgt in dit team gezelschap van onder meer twee spelers van zijn oude club Barcelona. Júnior Firpo en de voor 120 miljoen euro ingelijfde Antoine Griezmann vinden zichzelf namelijk ook terug in dit weinig vleiende elftal. Verder zijn onder meer Golden Boy João Félix, die Atlético Madrid maar liefst 126 miljoen kostte, en Real Madrid-spits Luka Jovic opgenomen in het team.

Teleurstellingen-elftal: Jasper Cillessen; Thierry Correia, Fernando Calero, Júnior Firpo; Rony Lopes, Denis Suárez, Matías Vargas, João Félix; Antoine Griezmann, Luka Jovic, Borgja Iglesias.

Naast een elftal met de grootste teleurstellingen heeft Marca ook een ‘gouden elf’ gemaakt met de elf beste spelers van het afgelopen seizoen. Hierin vinden we onder meer Thibaut Courtois, Sergio Ramos, Casemiro en Karim Benzema van landskampioen Real Madrid terug. Lionel Messi is de enige speler van Barcelona die het team heeft gehaald, terwijl ook onder meer Martin Ödegaard veel indruk heeft gemaakt.

Gouden elftal: Thibaut Courtois; Felipe, Sergio Ramos, Diego Carlos; Casemiro, Lucas Ocampos, Santi Cazorla, Martin Ödegaard; Lionel Messi, Karim Benzema, Gerard Moreno.