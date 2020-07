Wolverhampton gaat Tottenham voorbij na briljant moment Moutinho

Wolverhampton Wanderers heeft maandagavond een grote stap gezet in de richting van kwalificatie voor Europees voetbal. Op eigen veld was het team van manager Nuno Espírito Santo met 2-0 te sterk voor Crystal Palace, dat nergens meer voor speelt. Met nog een wedstrijd voor de boeg staan the Wolves op de zesde plaats met een punt meer dan Tottenham Hotspur, de nummer zeven van de Premier League.

Aan de kant van Crystal Palace ontbrak Patrick van Aanholt vanwege een blessure. De Oranje-international viel vorige week geblesseerd uit in de verloren thuiswedstrijd tegen Manchester United (0-2) en staat voorlopig aan de kant met een kwetsuur aan zijn schouder. Het team van manager Roy Hodgson is uitgespeeld, maar dat geldt niet voor Wolverhampton. De thuisploeg heeft Europese ambities en zette deze kracht bij tijdens speelronde 37.

Fluit maar af scheids! Mooier dan dit wordt het niet. Geplaatst door voetbalzone op Maandag 20 juli 2020

In de slotfase van de eerste helft kwam de thuisploeg op voorsprong. João Mourinho stond met een briljante ingeving aan de basis van de openingstreffer. De Portugese middenvelder bediende met een heerlijk wippertje Matt Doherty, die op zijn beurt een uitstekende voorzet afleverde op Daniel Podence. Voor laatstgenoemde was het een koud kunstje om de bal met het hoofd tegen de touwen te werken. Halverwege de tweede helft werd het 2-0 via Jonny Castro. Na goed voorbereidend werk van Adama Traoré was het de spits die vanuit de draai raak schoot in de verre hoek.

Crystal Palace, waar Jaïro Riedewald een kwartier voor tijd als invaller binnen de lijnen kwam, kon er niets tegenover stellen. Het bleef bij 2-0 en dus is kwalificatie voor de Europa League dichtbij voor Wolverhampton. Eenvoudig wordt kwalificatie niet, want in de laatste speelronde staat een confrontatie met Chelsea op het programma. The Blues zijn nog niet zeker van Champions League-voetbal en kunnen een overwinning goed gebruiken.