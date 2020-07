GA Eagles maakt einde aan transfersoap met hilarische video

Go Ahead Eagles heeft Jay Idzes eindelijk binnen. De twintigjarige middenvelder werd op 22 mei al gepresenteerd door de club uit Deventer, maar een overstap ging destijds toch niet door omdat zijn zaakwaarnemer had nagelaten om het contract bij FC Eindhoven op te zeggen. Daardoor had Idzes geen transfervrije status en konden de Brabanders een transfersom vragen. Go Ahead Eagles heeft zijn komst bekendgemaakt met een komische video waarin technisch directeur Paul Bosvelt de hoofdrol speelt.

Eindhoven was niet van plan om Idzes gratis te laten gaan, terwijl Go Ahead Eagles niets wilde betalen. Beide partijen gingen met elkaar in gesprek en zijn tot een akkoord gekomen. “We wilden Jay niet zomaar laten gaan maar we gunnen hem zeker deze stap”, reageert FC Eindhoven-directeur Marc Scheepers op de clubwebsite. “Uiteindelijk hebben we samen met Go Ahead Eagles een overeenkomst kunnen sluiten over deze transfer.”

“Eigenlijk besef ik nog niet helemaal dat het nu daadwerkelijk rond is”, reageert Idzes. “Waarschijnlijk komt dat besef pas écht als ik later deze week in Terwolde op het trainingsveld sta. Neemt uiteraard niet weg dat ik ontzettend blij ben dat alles alsnog rond is gekomen. Elke keer als ik de voorbije maanden op bezoek was bij Go Ahead Eagles, hield ik een goed gevoel over aan de club. Het bevestigde voor mij telkens weer dat ik de juiste keuze had gemaakt om voor Go Ahead Eagles te kiezen.”