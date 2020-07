Megadeal van een half miljard euro lijkt aanstaande in de Serie A

AS Roma staat voor een aardverschuiving. Zakenman Dan Friedkin heeft volgens onder meer Calcio e Finanza en Corriere dello Sport een bod van minimaal 490 miljoen euro uitgebracht op i Giallorossi. James Pallotta, de huidige eigenaar van de Romeinse club, heeft naar verluidt tot 31 juli de tijd om officieel te reageren op het bod van The Friedkin Group. Waar Pallotta eerder een vergelijkbaar bod van zijn landgenoot gedecideerd van tafel veegde, zijn de kaarten nu iets anders geschud. Door de impact van de coronacrisis, het mogelijke gemis van Champions League-voetbal én het gemor van aandeelhouders lijkt een overname onvermijdelijk. Toch is Pallotta, volgens de laatste geruchten in Italië, absoluut niet enthousiast over de laatste aanbieding.

Door Tim Siekman

Pallotta is sinds 2011 grootaandeelhouder van AS Roma, dat kampte met een schuld van honderden miljoenen. De Amerikaan investeerde daarom samen met enkele landgenoten honderden miljoenen om de club te redden én om de weg omhoog te vinden. De gehoopte prijzenregen is echter uitgebleven. Hoewel AS Roma in de top van de Serie A bleef meedraaien en er steevast miljoenen van de Champions League konden worden bijgeschreven, dateren de laatste prijzen uit 2008: de Coppa Italia en de Supercoppa. Tot overmaat van ramp is het beloofde nieuwe stadion van driehonderd miljoen euro nog steeds niet gerealiseerd, mede door een onderzoek naar de bouwondernemer vanwege corruptie.

AS Roma stagneert, waardoor Pallotta en consorten openstaan voor een verkoop. In december bevestigde de club van Rick Karsdorp en Justin Kluivert gesprekken met Friedkin, die een geschat vermogen van vier miljard euro heeft. De zakenman is CEO van Gulf State Toyota, dat in een aantal Amerikaanse staten rond de Golf van Mexico het alleenrecht heeft op de verkoop van Toyota's. Bovendien was hij als filmproducent annex vliegtuigpiloot betrokken bij de films Dunkirk (2017) en The Mule (2018). De entrepreneur leek begin dit jaar dicht bij zijn nieuwste avontuur, namelijk de overname van AS Roma. Een totaalbedrag van naar verluidt 750 of 780 miljoen euro lag op tafel, maar een definitief akkoord bleef lange tijd uit. En toen sloeg de coronacrisis toe.

James Pallotta, de huidige grootaandeelhouder van AS Roma.

'We hebben ruim 400 miljoen euro geïnvesteerd'

Gezien de impact van de coronacrisis zag Friedkin zich genoodzaakt het bod op AS Roma te verlagen naar 575 miljoen euro. Op 28 mei liet Pallotta aan Friedkin weten de club niet voor dit bedrag van de hand te willen doen. "Corona heeft een enorme impact op het voetbal gehad, zeker op Roma", begon de grootaandeelhouder medio juni op de clubsite over de penibele situatie bij AS Roma. "Het had zelfs invloed op de winterse transferwindow, aangezien sommige deals daardoor niet doorgingen. Over de hele wereld ondervinden bijna alle sectoren de gevolgen. Onze spelers en de stafleden hebben hun steentje bijgedragen, onder meer door akkoord te gaan met een salarisverlaging. Maar ik kan niet ontkennen dat we harde klappen hebben moeten incasseren."

Pallotta gaf aan dat hij en zijn zakenpartners zeker luisteren naar andere geïnteresseerde partijen, maar hij wil de club niet voor een schijntje verkopen. "Ik heb volgens mij twee verantwoordelijkheden: het beste bewerkstelligen voor AS Roma en het beste bewerkstelligen voor de investeringsgroep en de aandeelhouders. We hebben ruim vierhonderd miljoen euro geïnvesteerd in dit project, een fors bedrag. We hebben altijd het beste gewild voor AS Roma. Ik heb geen cent uit de club gehaald, nooit. We hebben alleen maar geld geïnvesteerd, zelfs in de afgelopen weken", aldus Pallotta, die gevraagd werd naar The Friedkin Group. "Zij hebben ons afgelopen herfst benaderd. Richting het einde van het jaar naderden we een akkoord. Daarna gingen we meer over details praten. En het venijn zit juist in de details. Omdat hun advocaten en bankiers veranderingen wilden doorvoeren, werd het bod steeds minder aangenaam voor AS Roma en voor onze investeringsgroep. Het laatste 'semi-concrete' bod die we ontvingen (van 575 miljoen euro, red.) naderde niet eens de kwalificatie 'acceptabel'."

Volgens diverse media waren enkele vooraanstaande figuren binnen The Friedkin Group 'beduusd' en zelfs 'geïrriteerd' door het interview, met name Friedkin zelf. Pallotta en consorten zouden bij de onderhandelingen te weinig rekening houden met de impact van de uitbraak van het coronavirus op de wereldeconomie en daarom het bod te rigoureus hebben geweigerd. Pallotta zorgde ook bij AS Roma voor wrevel. Verschillende aandeelhouders en andere prominenten binnen de club zijn 'ontzet' dat Pallotta het bod van The Friedkin Group weigerde. "Het was een riskante zet om 575 miljoen euro te weigeren", zo werd een adviseur van AS Roma geciteerd door The Financial Times. "Men is blijkbaar niet blij dat ik het bod heb geweigerd", reageerde Pallotta koeltjes. "Ik weet niet zeker of deze mensen begrijpen hoe je een deal sluit. Als ik een huis koop, verwacht ik niet van de verkoper dat hij de prijs van het huis verlaagt, zodat ik mijn gewenste renovaties kan doorvoeren. Zo werkt het niet."

'We hebben het beste met AS Roma voor'

Pallotta benadrukte dat het The Friedkin Group vrijstaat om nog een poging te wagen. "We gaan luisteren als ze het geld hebben en ze een bod neerleggen die we allemaal acceptabel vinden. Of ze een goede eigenaar van AS Roma kunnen zijn? Misschien. We weten het gewoon niet. Ik wist het ook niet toen ik mijn intrede deed, ik moest veel leren. Dat zal voor hen niet anders zijn. Het is daarom onmogelijk om te weten of zij de redders van AS Roma zijn zoals sommigen denken." The Friedkin Group keerde dus terug, wederom met een totaalbedrag van 575 miljoen euro. De constructies zijn dit keer echter veel minder omslachtig; er kan meteen geld worden overgemaakt. 85 miljoen euro is gereserveerd om onder meer de verliezen te dekken. Ook gaat een deel van het bedrag worden aangewend om nieuwe aankopen te doen en om de huidige spelers, zoals de gewilde middenvelder Nicolò Zaniolo, te behouden.

Pallotta weet dat hij snel een knoop moet doorhakken. De financiële problemen stapelen zich op, aandeelhouders en fans eisen duidelijkheid, terwijl zonder overname de kans erg groot is dat spelers moeten worden verkocht om het hoofd boven water te houden. Pallotta heeft naar verluidt wel meerdere ijzers in het vuur. Naast The Friedkin Group zijn ook onder meer een conglomeraat uit Zuid-Amerika en Joseph DaGrosa, voormalig eigenaar van Girondins de Bordeaux, geïnteresseerd in AS Roma. Pallotta zei met klem dat hij er alles aan doet om AS Roma in de best mogelijke handen achter te laten. "Tot die tijd blijven we AS Roma op alle mogelijke manieren steunen", zo klonk het.

"We blijven geld investeren om ervoor te zorgen dat de club een rol van betekenis kan spelen in de grootste competities op het allerhoogste niveau. Ik heb samen met enkele andere mensen veel meer geld erin gepompt dan we aanvankelijk voor ogen hadden. We hadden namelijk altijd het beste met AS Roma voor. Geloof me, we zitten hier echt niet van: we willen nu zoveel gaan geld verdienen! Echt niet. Nu wil ik er vooral voor zorgen dat de volgende stap het allerbeste voor de club is. Of dat nou met een verkoop, een nieuwe investeerder of met de huidige investeerders is. Ik heb een tijd terug al geleerd dat het bij sommige mensen echt niet uitmaakt wat ik zeg of doe of hoeveel geld ik in AS Roma stop. Deze mensen zullen altijd zeggen dat het nooit genoeg is. Zo is het leven, dat heb ik inmiddels geaccepteerd."