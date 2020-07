‘Begeerde Nathan Aké staat voor transfer van 38 miljoen euro’

Nathan Aké lijkt na afloop van dit seizoen de overstap te maken naar de top van de Premier League. The Guardian meldt maandagavond namelijk dat Manchester City een akkoord met Bournemouth over een transfer van de Oranje-international nadert. Met de deal zou een bedrag van om en nabij de 35 miljoen pond, bijna 38 miljoen euro, gemoeid zijn.

Aké is volgens de berichtgeving van de kwaliteitskrant een belangrijk doelwit voor manager Josep Guardiola, die van zins is om zijn verdediging in de aankomende transferperiode grondig op de schop te gooien. Manchester City is er dit seizoen niet in geslaagd om de landstitel te prolongeren en de oefenmeester zou de oorzaak hiervoor vooral achterin zoeken.

Naast the Citizens is Aké’s oude club Chelsea naar verluidt ook nog in de markt voor de verdediger. Manchester City lijkt momenteel echter de beste papieren in handen te hebben voor de stopper, die drie jaar geleden voor bijna 23 miljoen euro door Bournemouth werd overgenomen van the Blues. The Cherries hebben zich naar verluidt inmiddels neergelegd bij een vertrek van Aké, die nog vastligt tot medio 2022.

Bournemouth dreigt volgend seizoen in de Championship verder te moeten, aangezien de ploeg van Eddie Howe momenteel onder de rode streep bivakkeert. De achterstand op nummer zeventien Watford bedraagt drie punten, terwijl the Hornets ook nog een wedstrijd minder hebben gespeeld. Bournemouth heeft nog slechts één wedstrijd voor de boeg, aankomende zondag tegen Everton.