‘Met heimwee kampende Jadon Sancho verhoogt druk op Dortmund’

Jadon Sancho was in de afgelopen twee seizoenen een van de belangrijkste spelers bij Borussia Dortmund en de twintigjarige aanvaller eindigde twee jaar op rij wat betreft zowel doelpunten als assists in de dubbele cijfers in de Bundesliga. Sancho wordt echter ook al geruime tijd in verband gebracht met een terugkeer naar Engeland en het lijkt erop dat de dribbelaar nu echt zijn zinnen heeft gezet op een vertrek uit Duitsland.

Sky Deutschland en RMC Sport melden maandagavond dat Sancho deze zomer definitief de deur van het Signal Iduna Park achter zich dicht wil trekken. De elfvoudig international van Engeland zou last hebben van heimwee en daardoor niet langer in Duitsland willen blijven. De mogelijkheid dat hij net als Ousmane Dembélé een transferverzoek indient en in ‘staking’ gaat wordt zelfs geopperd, al is het op dit moment nog niet duidelijk of Sancho het echt zo ver wil laten komen.

De Engelse tak van Sky Sports weet toe te voegen dat Manchester United, dat al lang aast op de komst van Sancho, nieuwe hoop koestert op een succesvolle deal met BVB. The Red Devils zagen hoe Dortmund eerder op de maandag de komst van Jude Bellingham wist af te ronden en op Old Trafford wordt deze zet gezien als een mogelijk onderdeel van het proces dat zal eindigen in het vertrek van Sancho.

De druk op Dortmund wordt volgens de berichtgeving in ieder geval ‘extreem verhoogd’. Sancho ligt momenteel nog vast tot medio 2022, waardoor dit de een van de laatste mogelijkheden voor die Borussen zou zijn om nog de absolute hoofdprijs te kunnen vragen voor de aanvaller. In de afgelopen weken werd een bedrag van minimaal 120 miljoen euro geopperd als benodigde som om Sancho los te weken in Dortmund.