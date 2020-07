AD: AZ wil verrassen met aantrekken Terence Kongolo

In de zoektocht naar een verdedigende versterking is AZ uitgekomen in de Championship. De Alkmaarders hebben hun zinnen gezet op de komst van Terence Kongolo. Volgens het Algemeen Dagblad is de clubleiding in gesprek met Huddersfield Town over een huurperiode. Het afgelopen seizoen werd Kongolo nog verhuurd aan Fulham, eveneens uitkomend in de Championship.

De 26-jarige Kongolo werd opgeleid door Feyenoord en vertrok in de zomer van 2017 voor vijftien miljoen euro naar AS Monaco. Zijn periode in de Franse Ligue 1 liep op niets uit. Na een half jaar verkaste hij op huurbasis naar Huddersfield Town, de club die hem in de zomer van 2018 voor twintig miljoen euro definitief in huis haalde. De viervoudig Oranje-international degradeerde uiteindelijk met zijn huidige club uit de Premier League.

In januari maakte Kongolo op huurbasis de overstap naar Fulham. Daar kende hij een teleurstellende periode, want mede door een zware voetblessure kwam hij niet verder dan één optreden voor de club uit Londen. De verdediger is nog altijd herstellende van zijn kwetsuur. Mogelijk draagt hij volgend seizoen het shirt van AZ, dat op zoek is naar een vervanger voor de vertrokken Stijn Wuytens.

Wuytens kon zijn contract bij AZ verlengen, maar weigerde omdat hij toe was aan een nieuwe uitdaging in het buitenland. Hij koos enigszins verrassend voor een langdurig contract bij het Belgische SK Lommel, uitkomend op het tweede niveau. Lommel is in handen gekomen van de City Football Group en wil zo snel mogelijk promoveren. “Voor mij persoonlijk is het ook interessant, want ik kon hier een vijfjarig contract tekenen met de zekerheid dat ik ook na mijn carrière aan de slag kan als trainer", vertelde Wuytens.