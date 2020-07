Heerenveen presenteert nieuwe tenues met knipoog naar het verleden

SC Heerenveen heeft maandag op zijn honderdste verjaardag de nieuwe tenues gepresenteerd voor het seizoen 2020/21. Voor eigen publiek treedt de club uit Friesland aan in de kenmerkende shirts met de beroemde pompeblêden, terwijl het uittenue volledig zwart is met gouden accenten. “In het seizoen waarin we ons honderdjarig bestaan vieren, spelen alle teams van sc Heerenveen in tenues, gebaseerd en geïnspireerd op ons rijke verleden”, meldt de jarige club via de officiële kanalen.

Het het nieuwe thuis- en uitshirt viert de club ‘een eeuw sc Heerenveen’. “De tenues staan symbool voor trots, traditie, trouw, een honderdjarig bestaan. Klassiek, stijlvol. Eenvoud, maar bijzonder”, zo klinkt het. “Onlosmakelijk verbonden met sc Heerenveen zijn de pompeblêden. Op het thuis- en uittenue prijken er zeven, verwijzend naar de middeleeuwse Friese zeelanden waar de Friezen woonden en verdeeld over shirt zoals in de tijd van Us Abe. Het uitshirt is zwart, met grijze accenten en gouden bedrukkingen. Het jubileumlogo op de borst is – net als op het thuistenue – geborduurd.”