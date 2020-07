Unai Emery keert acht maanden na ontslag bij Arsenal terug in LaLiga

Unai Emery is de nieuwe trainer van Villarreal. De Spaanse trainer zat bijna acht maanden zonder club nadat hij in november vorig jaar ontslagen werd als manager van Arsenal. Emery, ex-trainer van Sevilla, is bij Villarreal de opvolger van Javi Calleja, van wie inmiddels afscheid is genomen. Ondanks kwalificatie voor de Europa League besloot de club hem de laan uit te sturen.

Calleja stond sinds het seizoen 2017/18 131 officiële wedstrijden langs de lijn. Onder zijn leiding werd het afgelopen seizoen de vijfde plek in de Spaanse competitie behaald, waardoor kwalificatie voor de Europa League een feit is. Ondanks de goede prestaties heeft de club besloten afscheid van hem te nemen en te vervangen door Emery. Laatstgenoemde was in het verleden al werkzaam bij twee andere clubs in LaLiga: Valencia en Sevilla.

Als trainer van Sevilla kende hij zijn meest succesvolle periode. Hij won drie keer op rij de Europa League: in 2014, 2015 en 2016. Daarna vertrok hij naar Paris Saint-Germain, waar hij zijn prijzenkast verder aanvulde. Met PSG won hij onder meer de Franse landstitel, twee keer de Coupe de France, eenmaal de Coupe de la Ligue en de twee keer de Franse Supercup. Medio 2018 werd hij aangesteld als manager van Arsenal. Veel succes had hij niet in Londen: anderhalf jaar na zijn aanstelling kreeg hij zijn ontslag.