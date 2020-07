‘Er is geen sprake van haat, meneer Zidane wil hem gewoon niet opstellen’

Gareth Bale speelde dit seizoen een bijrol in het landskampioenschap van Real Madrid en de Welshman kwam de laatste zeven wedstrijden van het LaLiga-seizoen zelfs helemaal niet meer in actie. De 31-jarige aanvaller is desondanks niet van plan om in de aankomende transferperiode aan te sturen op een vertrek uit het Santiago Bernabéu. Zijn zaakwaarnemer Jonathan Barnett geeft aan dat zijn cliënt zijn nog tot medio 2022 doorlopende contract gewoon uit gaat dienen.

“Het gaat prima met Gareth. Hij heeft contractueel gezien nog twee jaar te gaan. Hij houdt ervan om in Madrid te wonen en hij gaat nergens heen. Hij is nog steeds net zo goed als alle andere spelers in het team. Het is aan Zinédine Zidane”, vertelt Barnett aan de BBC. “Natuurlijk is er interesse geweest, maar is bijna geen club in de wereld die hem kan betalen.”

“Het is natuurlijk jammer dat hij de afgelopen tijd geen deel heeft uitgemaakt van het team, maar hij gaat niet vertrekken”, vervolgt de zaakwaarnemer zijn relaas. Barnett liet zich in het verleden meerdere malen stevig uit over Real Madrid-trainer Zidane, maar matigt zijn toon nu iets: “Gareth is er niet op uit om hier langer te blijven dan Zinédine Zidane. Meneer Zidane is enorm succesvol geweest. Er is ook geen sprake van haat, meneer Zidane wil hem gewoon niet opstellen. Gareth traint iedere dag en hij doet altijd zijn uiterste best.”

Bale drukt met zijn salaris van ruim 660 duizend euro per week zwaar op de begroting bij de Koninklijke en de grootmacht zou zelfs geen transfersom hoeven te zien als dit betekent dat zij het loon van de aanvaller uit de boeken kunnen schrappen. Ook een verhuur werd in het verleden geopperd, wat zou betekenen dat Bale volgend jaar in ieder geval fit deel kan nemen aan het EK. Barnett is echter duidelijk over deze geruchten: “Hij wil Wales vertegenwoordigen op het EK. Hij wil altijd zijn uiterste best doen voor Wales. Gareth is echter een van de beste spelers ter wereld. De beste spelers ter wereld vertrekken niet op huurbasis.”