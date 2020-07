‘Het zegt enorm veel dat Ajax bij hem uit is gekomen na vertrek Ziyech’

Ajax moet het volgend seizoen zonder de naar Chelsea vertrokken Hakim Ziyech zien te stellen en de Amsterdammers hebben inmiddels twee aanvallend ingestelde versterkingen binnengehaald voor de aankomende voetbaljaargang. Nadat de komst van Antony een aantal maanden geleden werd afgerond, haalde directeur voetbalzaken Marc Overmars vorige week ook Mohammed Kudus op bij het Deense FC Nordsjaelland.

Kudus komt oorspronkelijk uit Ghana, waar hij zijn opleiding genoot bij de Right to Dream-voetbalschool. De eveneens in het Afrikaanse land geboren George Boateng, die als speler uitkwam voor onder meer Feyenoord, Aston Villa en Middlesbrough, heeft hoge verwachtingen van de pas negentienjarige aanwinst: “De reden dat Ajax hem binnen heeft gehaald, is omdat ze hebben gezien wat ik ook heb gezien”, vertelt hij bij Citi TV.

'Hij heeft een moeilijke tijd achter de rug, maar dit jaar wordt hij de sensatie bij Ajax'

“Hij heeft zo enorm veel potentie, wat een talent om in je selectie te hebben. Na de verkoop van Ziyech aan Chelsea waren ze op zoek naar een vergelijkbare speler en kwamen ze uit bij Mohammed Kudus, dat zegt enorm veel”, vervolgt de viervoudig international van het Nederlands elftal.

Ajax betaalt negen miljoen euro voor Kudus en dat bedrag kan door een aantal bonussen nog verder oplopen. De jongeling is vanwege zijn goede prestaties bij Nordsjaelland overigens een van de kanshebbers voor de Golden Boy-award. Ajax heeft met Ryan Gravenberch, Sergiño Dest, Lassina Traoré en Antony nog vijf genomineerden in de gelederen.