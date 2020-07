‘Vier gegadigden horen torenhoge vraagprijs van Atalanta voor Gosens’

De kans lijkt groot dat Robin Gosens deze zomer een toptransfer gaat maken. Kicker weet maandagmiddag te melden dat Atalanta een eventueel vertrek van de 26-jarige vleugelspeler niet in de weg zal staan, mits er wordt voldaan aan de vraagprijs van dertig miljoen euro. Internazionale, Juventus, Chelsea en het ambitieuze Hertha BSC zouden momenteel in de markt zijn voor Gosens.

Atalanta nam Gosens in 2017 voor 900.000 euro over van Heracles Almelo en had hem vorig jaar al met een forse winst kunnen verkopen. Schalke 04 had al een persoonlijk akkoord met Gosens, die er nooit een geheim van heeft gemaakt dat hij dolgraag voor zijn favoriete club zou willen spelen. Die Königsblauen konden de door Atalanta gevraagde twaalf miljoen echter niet op tafel leggen, waardoor Gosens in Bergamo bleef. Een jaar later kan de huidige nummer drie van de Serie A ruim het dubbele vragen.

Na een uitstekend seizoen, waarin Gosens zich in de kijker speelde bij zowel Oranje als het Duitse nationale team, zijn er vier clubs concreet geïnteresseerd in zijn diensten. De voormalig speler van Vitesse, FC Dordrecht en Heracles wordt door Internazionale-trainer Antonio Conte beschouwd als een ideale aanwinst voor zijn 3-5-2-formatie. Voor de rechterflank verwelkomde Conte eerder al Achraf Hakimi en Gosens moet volgend seizoen bij i Nerazzurri de linkerflank gaan bestrijken.

Ook Juventus is geïnteresseerd en zou er geen problemen mee hebben om dertig miljoen naar Atalanta over te maken. Hertha BSC, dat onder het bewind van de steenrijke eigenaar Lars Windhorst van plan is de Duitse top te bestormen, wil Gosens terughalen naar zijn geboorteland, terwijl zijn naam ook nog altijd hoog op het verlanglijstje bij Chelsea staat. The Blues zoeken al een tijdje naar een linksback en eerder werden onder meer Ben Chillwell (Leicester City) en Nicolás Tagliafico (Ajax) voor die vacature genoemd.