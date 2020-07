Arsenal, Barcelona en Bayern grijpen definitief naast voormalig PSG-talent

Adil Aouchiche blijft actief in Frankrijk. De pas zeventienjarige middenvelder, onlangs transfervrij vertrokken bij Paris Saint-Germain, kwam zonder problemen door de medische keuring bij Saint-Étienne en tekende daarna een driejarig contract. Aouchiche gaat bij zijn nieuwe werkgever spelen met het shirt met rugnummer 17, zo is maandagmiddag bij de officiële presentatie bekendgemaakt.

"Ik ben erg gelukkig met deze overstap", jubelt Aouchiche op de website van zijn nieuwe club. "Het is een geweldige eer dat ik voortaan voor deze club mag uitkomen. Het is één van de meest populaire clubs in de Ligue 1 en de supporters zijn echt geweldig. Deze stad ademt voetbal en ik vind echt dat ik de juiste beslissing heb genomen. Ik ga dan ook mijn uiterste best doen voor Saint-Étienne."

Aouchiche maakte in de afgelopen jaren in de jeugdopleiding van PSG en als jeugdinternational van Frankrijk afgelopen seizoen behoorlijk veel indruk. Een definitieve doorbraak in de hoofdmacht van de Franse kampioen bleef echter uit, waardoor hij op 1 juli besloot om het Parc des Princes te verlaten. Over belangstelling had de middenvelder niet te klagen, want onder meer Arsenal, Leicester City, Bayern München, Barcelona, Bayer Leverkusen, Lille OSC en Stade Rennes wilden hem binnenhalen. De keuze is uiteindelijk gevallen op Saint-Étienne, de nummer zeventien in de Ligue 1 van afgelopen seizoen.