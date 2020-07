Zeefuik zet vertrekwens kracht bij met zeer opmerkelijke uitspraak

Deyovaisio Zeefuik en Azor Matusiwa verschenen maandag gewoon op de eerste groepstraining van FC Groningen. De kans is echter nog steeds behoorlijk groot dat de verdediger en de middenvelder vóór de start van het nieuwe Eredivisie-seizoen van club wisselen. Beide spelers staan namelijk in de nadrukkelijke belangstelling van clubs uit grote Europese competities.

Zeefuik geeft in gesprek met Voetbal International toe dat hij er tijdens de oefensessie van maandag niet helemaal bij was met zijn hoofd. "Ik doe mijn best op het veld bij FC Groningen, maar ik ben hier in gedachten niet meer", benadrukt de rechtsback in niet mis te verstane bewoordingen. "Ik wil naar Duitsland (naar Hertha BSC, red.). Het wordt alleen tegengehouden. Door wie de transfer wordt tegengehouden? Niet door de club."

Hertha BSC heeft al enkele keren een bod neergelegd in Groningen, maar volgens technisch directeur Mark-Jan Fledderus komen de bedragen niet in de buurt van wat de Trots van het Noorden voor ogen heeft. Wat eveneens meespeelt in het geval van Zeefuik is dat een gedeelte van de eventuele transfersom naar Ajax gaat. Een gevolg van de afspraak die de Groningers in 2018 maakten bij de komst van de van Ajax afkomstige Zeefuik, die over een contract beschikt tot medio 2021. De vleugelverdediger is recentelijk ook genoemd bij Stade Rennes en Southampton.

Matusiwa zinspeelt ook op een tussentijds vertrek bij FC Groningen. "Er spelen wat dingen door mijn hoofd", verklapt de 22-jarige middenvelder. "Ik sta er zo in: ik wil niet per se weg, maar de stap die ik kan maken is wel een heel mooie. De club heeft de touwtjes in handen, dus als zij niet willen, wordt het een lastig verhaal." De verbintenis van Matusiwa, eveneens met een verleden bij Ajax, loopt nog drie seizoenen door.

Volgens Fledderus liep Matusiwa vanwege de huidige situatie een poos ‘chagrijnig’ rond bij FC Groningen. De middenvelder bevestigt de lezing van de ‘td’ in gesprek met RTV Noord. "Ik was inderdaad vrij chagrijnig, want ik sta er nog steeds hetzelfde in als een tijd geleden. Het is niet dat ik hier per se weg wil, maar het is gewoon een mooie kans om me verder te ontwikkelen. Ik wil het uiterste uit m’n carrière halen en op dit moment denk ik dat een transfer een heel goede vervolgstap zou kunnen zijn."