Dumfries volgt Ihattaren niet met belofte: ‘Dan ga je gewoon je opties afwegen’

Mohammed Ihattaren liet maandag weten dat hij ‘sowieso’ nog een jaar bij PSV wil blijven. Denzel Dumfries krijgt na afloop van de eerste training in de voorbereiding op het nieuwe seizoen in een interview met FOX Sports dezelfde vraag. De vleugelverdediger, die vorig seizoen de aanvoerdersband droeg, durft echter niet met honderd procent zekerheid te zeggen dat hij komend seizoen nog in Eindhoven speelt.

“Ik houd me er niet echt mee bezig, moet ik eerlijk bekennen. Ik ben gewoon volledig gefocust op PSV. In de loop van de tijd ga je wel kijken wat de opties zijn en dan ga je die afwegen. Maar ik focus me nu volledig op PSV en sta hier als trotse PSV’er”, antwoordt Dumfries gevraagd naar de geruchten over een eventueel vertrek. De naam van de vleugelverdediger werd de afgelopen tijd voornamelijk gelinkt aan AC Milan.

Er wordt Dumfries gevraagd of hij een vergelijkbare uitspraak kan doen als Ihattaren, die ‘sowieso nog een jaar bij PSV’ wil blijven. “Nee, die kan ik niet doen. Er kan zeker een mooie club komen en dan moet je kijken wat je wil, waar je gevoel bij ligt. Ik voel het vertrouwen van PSV dat we samen gaan denken wat het beste voor mij is. Ze spreken veel vertrouwen in mij uit om nog een jaar te blijven en dan ga je gewoon je opties afwegen.”

Dumfries beaamt dat het EK van volgende zomer ‘uiteraard’ meespeelt in zijn toekomstbesluit. “Ik moet spelen om in aanmerking te komen en dat is een afweging die je maakt, dat weegt zeker zwaar mee”, stelt Dumfries. Er wordt in het interview gerefereerd aan het besluit van Georginio Wijnaldum en Memphis Depay om in 2014 bij PSV te blijven, zodat ze een jaar later met de landstitel afscheid konden nemen van PSV. “Dat jaar met Wijnaldum en Memphis is een mooi voorbeeld van hoe het kan lopen. Daar hebben we het op die manier over, maar iedereen staat er anders in.”