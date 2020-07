Schmidt haalt legendarisch tweeluik met Ajax aan en ontvouwt transferambities

Roger Schmidt stond eerder deze maandag voor de eerste keer op het trainingsveld van PSV. De Duitse trainer vindt het naar eigen zeggen een eer dat hij bij zo’n ‘mooie en grote club’ werkzaam mag zijn. Schmidt weet dat in Eindhoven de verwachting is dat er om de landstitel wordt meegestreden. De opvolger van interim-coach Ernest Faber kan echter nog niet met zekerheid zeggen dat er aankopen worden gedaan om de kampioensambities kracht bij te zetten.

"Natuurlijk hopen we hand in hand met de technische leiding de spelers te vinden die ons beter kunnen maken, maar ik wil ook de huidige spelers beter leren kennen en aan het werk zien", wordt Schmidt maandag tijdens een officieel persmoment geciteerd door onder meer Voetbal International. "De transfermarkt is lastig door de coronaperikelen. We moeten de markt verkennen en dan in actie komen."

Schmidt is ambitieus, maar waagt zich nog niet aan gewaagde doelstellingen voor PSV. Toch beseft hij maar al te goed dat van de Eindhovense club verwacht wordt dat er tot het einde van het seizoen wordt meegedaan om het kampioenschap in de Eredivisie. "Het is niet mijn stijl om direct het doel op tafel te gooien. Ik wil eerst aan de slag gaan", houdt de PSV-coach een slag om de arm. "Maar ik weet dat PSV om de titel hoort te spelen. Ik ben eerzuchtig, dus we gaan daarvoor. Ik denk dat ik goed bij de club pas, me hier goed kan voelen en om de titel kan spelen. De Champions League is het hoogst haalbare, dus daar gaan we voor."

Het wisselvallige seizoen 2019/20, met onder meer het tussentijdse ontslag van Mark van Bommel, heeft Schmidt inmiddels achter zich gelaten. "Ik heb de wedstrijd bij Ajax (1-0 nederlaag op 2 februari, red.) live gezien. Dat was niet de beste wedstrijd van PSV. Maar voor mij is het laatste seizoen niet zo belangrijk meer, al weet ik dat het zwaar is geweest. Ik kijk naar de toekomst. We gaan keihard werken. Er zit veel potentie in deze selectie", aldus Schmidt, die hard werkt aan een nieuwe speelstijl voor PSV. "Je kunt enorm snel verbeteren, maar om echt op een betrouwbaar niveau te komen; daar hebben we die acht weken wel voor nodig."

De manier van spelen van Schmidt is al eerder nadrukkelijk besproken. In 2014 wist hij met Red Bull Salzburg Ajax tweemaal met duidelijke cijfers te verslaan in de Europa League: 0-3 en 3-1. De huidige PSV-coach kan zich het tweeluik nog goed herinneren. "Het was destijds een enorme uitdaging voor ons; het was de eerste keer dat we een internationaal topteam troffen. We konden toen laten zien dat we ook met die strijdwijze voor de dag konden komen buiten Oostenrijk." Schmidt denkt dat de tactiek van toen nog steeds te hanteren is. "Snel druk zetten, overlappen, gegenpressing en dat soort elementen. Daar geloof ik in. Volgens mij wordt de kans om te winnen dan groter. En neemt de factor geluk af."