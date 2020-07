Oranje maakt bomvol programma compleet met zeer pikant oefenduel

Het Nederlands elftal treedt op 7 oktober in de Johan Cruijff ArenA in vriendschappelijk verband aan tegen Mexico, zo maakt de KNVB maandag wereldkundig. Over het aanvangstijdstip worden op een later tijdstip mededelingen gedaan, zo klinkt het. Het treffen met Mexico geldt als voorbereiding op de wedstrijden in de Nations League tegen Bosnië-Herzegovina (11 oktober) en Italië (14 oktober).

Het elftal van bondscoach Ronald Koeman treedt naast bovengenoemde wedstrijden in 2020 nog vijfmaal aan voor een interland. In september wordt een begin gemaakt aan de campagne in de Nations League, met Polen (4 september) en Italië (7 september) als tegenstander van Oranje in Amsterdam. Na de drie duels in oktober volgt een oefenwedstrijd tegen Spanje op 11 november, ook in de Johan Cruijff ArenA. Op 15 november komt Bosnië-Herzegovina op bezoek in het onderkomen van Ajax, terwijl er op 18 november in en tegen Polen wordt aangetreden.

Met een thuiswedstrijd tegen Mexico op 7 oktober is het programma voor het Nederlands elftal dit jaar compleet: https://t.co/KZr54jfZ3a. pic.twitter.com/ZKBtKR8gnD — OnsOranje (@OnsOranje) July 20, 2020

De KNVB hoopt dat het oefenduel met Mexico door zoveel mogelijk toeschouwers kan worden bezocht, ondanks de aanhoudende coronacrisis en de bijbehorende maatregelen. "Op dit moment mogen, met inachtneming van de anderhalvemeterregels, een beperkt aantal toeschouwers in de Nederlandse stadions toegelaten worden. Of dat dan ook nog zo is, hangt af van de dan geldende situatie en eventuele coronamaatregelen van het kabinet en UEFA. De veiligheid en gezondheid van publiek, spelers en officials staat steeds voorop."

Nederland en Mexico stonden acht keer eerder tegenover elkaar. Oranje zegevierde viermaal, terwijl de Mexicanen drie keer als winnaar van het veld stapten. Eenmaal eindigde een ontmoeting in een gelijkspel. Het laatste duel tussen beide landen was in november 2014, toen Mexico met 2-3 won in vriendschappelijk verband. Eerder dat jaar wist Oranje op het WK in de achtste finale te winnen: 2-1. De doelpunten van Wesley Sneijder en Klaas-Jan Huntelaar vielen toen pas in de slotfase. Laatstgenoemde scoorde vanaf elf meter, nadat Arjen Robben in het strafschopgebied onderuit was gehaald door Rafael Márquez. Na afloop was er veel kritiek op de vermeende schwalbe van Robben, met name vanuit de Mexicaanse media.