AZ hoopte met gigantische geste CL-ticket van Ajax over te nemen

AZ heeft de hoop op een ticket voor de groepsfase van de Champions League nog niet opgegeven. Quote meldt maandagmiddag op basis van een ‘niet eerder gepubliceerde brief’ dat de Alkmaarders zelfs hebben voorgesteld om 25 procent van de inkomsten uit het miljardenbal af te staan aan de andere Eredivisie-clubs, een fors hoger percentage dan Ajax van plan is om af te staan. De KNVB heeft desondanks het beste Europese ticket aan Ajax toegewezen, waardoor AZ overweegt om naar het CAS te stappen.

Ajax en AZ eindigden het door de coronacrisis afgebroken Eredivisie-seizoen met evenveel punten, maar de Amsterdammers hadden een beter doelsaldo. AZ won echter twee keer van Ajax en meent om die reden recht te hebben op het beste Europese ticket in de Eredivisie. Deze geeft recht op een plaats in de groepsfase van de Champions League, mits de winnaar van de huidige editie van het miljardenbal zich via de eigen competitie ook weet te plaatsen voor die van volgend seizoen. Alleen als Napoli of Olympique Lyon de Champions League wint, komt het directe ticket voor een Nederlandse club in gevaar.

AZ heeft de strijd om het beste Europese ticket nog niet opgegeven en was zelfs bereid om 25 procent van de inkomsten af te staan. Quote berekent dat de inkomsten in de groepsfase van de Champions League op twintig miljoen euro liggen, waardoor AZ vijf miljoen wilde afstaan. "AZ hecht eraan om via deze weg te benadrukken dat onderlinge solidariteit in deze rare en onzekere tijd naar onze mening essentieel is voor een gezonde toekomst”, schreef de club op 20 april in een brief naar de KNVB. AZ stelde voor dat er vanuit de Champions League-inkomsten 25 procent afgestaan zou worden, terwijl van de Europa League-inkomsten 15 procent naar andere clubs zou gaan. De KNVB reageerde echter niet op dit voorstel en kende het beste Europese ticket toe aan Ajax.

Ajax wilde slechts vijf procent van de Champions League-inkomsten afstaan aan andere clubs. Jaap Paulsen, woordvoerder van de KNVB, zegt in gesprek met Quote niet op de hoogte te zijn van de geste van AZ. “Dan moet je alle voors en tegens meewegen”, aldus Paulsen, die benadrukt dat de KNVB de autoriteit heeft om dit besluit te nemen. “Dat dit het competitiereglement verving is logisch. Het doelsaldo is in onze ogen een transparant, objectief en sportief argument om Ajax dat ticket te geven. Dat is wat UEFA van ons vraagt.”

AZ is nog altijd van mening dat de KNVB niet zuiver gehandeld heeft en voelt zich gesterkt door het feit dat in de eveneens afgebroken Ligue 1 de nummer vijf en zes van plaats wisselden op basis van onderling resultaat. De UEFA neemt op 3 augustus een besluit over de Europese inschrijvingen en weet van de onvrede bij de Alkmaarders. AZ overweegt bij een eventueel onbevredigende uitkomst nog naar het Hof van Arbitrage voor Sport (CAS) te stappen. Als dit geen effect sorteert, moeten de Alkmaarders zich volgend seizoen melden in de tweede voorronde van de Champions League.