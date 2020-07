Ihattaren maakt einde aan transfergeruchten en waarschuwt Ajax en Feyenoord

Mohammed Ihattaren weet van de toenemende belangstelling vanuit het buitenland, maar de aanvallende middenvelder is niet van plan om PSV deze zomer alsnog te verlaten. De pas achttienjarige spelmaker wil nog minstens een seizoen ervaring opdoen in de Eredivisie. Volgens Ihattaren, die maandag de eerste groepstraining bij PSV meemaakte, gaat alles wat betreft transfergeruchten in overleg met zijn management.

"Natuurlijk ligt het bij mijn zaakwaarnemer Mino Raiola", benadrukt Ihattaren maandag in gesprek met het Eindhovens Dagblad. "Maar als het aan mij ligt, blijf ik het liefste hier." Tegenover FOX Sports gaat de middenvelder nader in op de huidige situatie. "Ik blijf sowieso nog een jaar bij PSV. Ik heb hier nog niks laten zien, dus ik wil sowieso nog een jaar goed presteren. En dán kijken." Ihattaren beschikt in Eindhoven over een contract tot medio 2022. De PSV-leiding is achter de schermen bezig met verlenging van de huidige verbintenis.

SEIZOENSOVERZICHT PSV | Een hoopvolle start, sportieve malaise en een plotseling eind

In een onderhoud met Voetbal International langs het trainingsveld van PSV geeft Ihattaren nog maar eens aan dat hij volledig gefocust is op zijn huidige werkgever. "Ik laat alles aan Mino (Raiola, red.) over. Wat komt, dat komt. Als er iets moois komt, luister ik daar zeker naar. Maar het liefst wil ik nog een jaar bij PSV blijven. Kampioen worden met PSV, dát is mijn ultieme droom", aldus Ihattaren, die PSV afgelopen seizoen als vierde zag eindigen in de stilgelegde Eredivisie, achter Ajax, AZ en Feyenoord.

Ihattaren wil komend seizoen dan ook uitgroeien tot een bepalende speler van PSV. "Ik kan meer, ik wil meer. Dat moet er eerst uitkomen en dan moet het goed komen, toch?" Over afgelopen seizoen is de middenvelder, met name vanwege de coronacrisis en het stilleggen van de competitie niet bijster tevreden. "Het was gewoon een kort seizoen. Ik heb veel gespeeld, maar kan er altijd meer uithalen. Voor mijn gevoel heb ik nog één vol seizoen nodig bij PSV om mezelf te laten zien."