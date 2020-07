Robben droomt hardop: ‘Het zou wel leuk zijn als hij hierheen komt’

Eljero Elia keert op korte termijn wellicht terug in de Eredivisie. De aanvaller van Istanbul Basaksehir is door Arjen Robben per WhatsApp al gepolst over een mogelijke overgang richting FC Groningen. Technisch directeur Mark-Jan Fledderus bevestigde maandag tegenover RTV Noord dat er inderdaad contact is geweest tussen de beide aanvallers. Robben gaat tegenover hetzelfde medium dieper in over het bericht dat door hem onlangs is verstuurd aan Elia.

"Ik ken Eljero natuurlijk van het Nederlands elftal", aldus Robben, die in totaal 96 keer uitkwam voor Oranje en actief was op zes eindtoernooien. "Ik hoorde dat hij terug wilde keren naar Nederland, dus heb ik hem een berichtje gestuurd. Het zou mooi zijn om een speler als Elia bij de FC te verwelkomen. Ik weet niet wat hij gaat doen, hij komt natuurlijk niet uit deze regio, maar het zou wel leuk zijn."

Elia zelf praat met De Telegraaf over het WhatsApp-bericht dat hij ontving van Robben. "Natuurlijk is het heel eervol als Arjen je belt en met je wil samenspelen", zo stelt de trotse routinier. "Arjen is voor mij een voorbeeld qua manier van spelen, maar vooral qua leven voor de sport." Elia houdt desondanks een slag om de arm wat betreft zijn toekomst op clubniveau. "Ik houd alle opties open. Mijn zaakwaarnemer Frank Schouten en ik gaan nu even heel goed kijken wat het beste bij me past."

"Naast FC Groningen willen ook ADO Den Haag, FC Twente en een aantal andere Eredivisie-clubs me heel graag, maar er is ook veel concrete belangstelling uit Italië, Engeland en Duitsland. Dat voelt goed, omdat ik het met mijn spel en door niet op te geven zelf heb afgedwongen", zo besluit Elia, wiens contract bij Istanbul Basaksehir op 6 augustus afloopt, zijn relaas.