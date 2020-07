Arjen Robben moet eerste training laten schieten vanwege ‘momentje’

Arjen Robben nam maandag uit voorzorg niet deel aan de eerste groepstraining van FC Groningen in aanloop naar het nieuwe seizoen. De 36-jarige vleugelaanvaller maakt zich ondanks de kleine tegenslag geen grote zorgen over zijn fysieke gesteldheid. Het streven van de onlangs teruggekeerde Robben blijft om bij de hervatting in de Eredivisie topfit aan de aftrap te verschijnen.

"Ik ben meer dan tevreden over hoe ik ervoor sta. Ik ben goed fit, ik had niet kunnen hopen dat ik al zover ben", verklaart Robben maandag voor de camera van RTV Noord. "Ik had afgelopen zaterdag alleen even een momentje op de training, ik bleef met mijn enkel haken in het gras. Dat is waarom we even een paar dagen het gas eraf halen. Maar gezien alle testen die zijn gedaan in München en ook hier staan alle lichten wel op groen."

"Ik snap dat als er iets gebeurd gelijk alle alarmbellen gaan rinkelen, ook gezien mijn verleden" vervolgt Robben zijn uitleg. "Er zal in de loop van de komende weken en maanden ook heus wel wat gebeuren. Dat is ook inherent aan voetbal en topsport. Daar maak ik me in ieder geval geen zorgen over." Robben ontvouwt gelijk zijn ambities in Groningen. "Ik wil zoveel mogelijk wedstrijden spelen. Het doel vanaf nu is dat je er half september bij de eerste competitiewedstrijd van FC Groningen staat."

Robben geniet met volle teugen van de terugkeer bij zijn oude liefde. "Je bent natuurlijk wel wat gewend, maar het is super mooi wat hier de afgelopen weken allemaal is gebeurd. Maar ik ben voetballer. Ik train om fit te worden en om straks in dat stadion te gaan spelen. Dat is mijn enige doel." Robben zou het dragen van de aanvoerdersband een hele eer vinden, maar zal daar niet op aandringen bij trainer Danny Buijs. "Aanvoerder worden? Dat is aan de trainer. Ik eis niets op, maar als ze me vragen zal ik die band met veel trots dragen."