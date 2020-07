Gevatte tweet van Willems richting PSV leidt tot stortvloed aan reacties

PSV werkte maandagochtend de eerste training van het seizoen af. De Eindhovenaren deelden beelden van de eerste trainingssessie onder de nieuwe trainer Roger Schmidt via Twitter en dat lokte een reactie van Jetro Willems uit. De 26-jarige vleugelverdediger merkte gevat op dat hij geen linksback zag en die reactie wordt nu massaal opgepikt op Twitter.

De linksbackpositie is al een tijdje een probleem bij PSV. Vorig seizoen vielen Olivier Boscagli en Toni Lato op die positie door de mand, waarna in januari Ricardo Rodriguez werd gehuurd van AC Milan. Het lijkt onwaarschijnlijk dat Rodriguez definitief overgenomen gaat worden van i Rossoneri, waardoor er nog een linksback moet worden verwelkomd. Willems lijkt nu te flirten met de vacature die bij zijn oude club bestaat.

Ik zie iedereen behalve een LB????????? — Jetro willems (@JetroWillems_15) July 20, 2020

“Ik zie iedereen behalve een LB”, schrijft Willems als reactie op een video van de eerste training van PSV. Er wordt massaal gereageerd op het bericht van de vleugelverdediger, die afgelopen seizoen door Eintracht Frankfurt verhuurd werd aan Newcastle United. In dienst van the Magpies liep Willems een gescheurde kruisband op, waar hij sinds van januari van aan het revalideren is. Zijn contract bij Eintracht Frankfurt loopt nog tot medio 2021.