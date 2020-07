Xavi strikt ploeggenoot van Spaanse succesploegen 2008 en 2012

Santi Cazorla voegt een extra hoofdstuk toe aan zijn loopbaan. De inmiddels 35-jarige middenvelder heeft namelijk een overeenkomst gesloten met Al-Sadd in Qatar, zo meldt de club maandag via de officiële kanalen. Cazorla reist binnenkort af richting Doha om alle details rondom het contract rond te maken, zo klinkt het. Bij Al-Sadd is landgenoot Xavi sinds vorig jaar de hoofdtrainer.

Cazorla gaf vorige week te kennen dat hij Villarreal met een transfervrije status wenste te verlaten. Zondag nam de technisch begaafde middenvelder op fraaie wijze afscheid van de Spaanse club. Hij tekende voor een assist tijdens de 3-0 overwinning op Eibar. Mede hierdoor werd definitief de vijfde plaats in LaLiga veroverde. Villarreal is hierdoor zeker van een plaats in de groepsfase van de Europa League voor volgend seizoen. De uitblinkende Cazorla kreeg in de slotfase van het duel een applauswissel.

We have reached an agreement with Santi Cazorla. He will reach Doha soon to complete the formalities and join the team. Welcome to Al-Sadd, Santi!????@19SCazorla @qatarairwaysar @pumafootball pic.twitter.com/9c2hEcRGy7 — AlSadd S.C | ???? ???? (@AlsaddSC) July 20, 2020

De kersverse aanwinst van Al-Sadd kende vanwege een zware enkelblessure enkele zware jaren. Op een gegeven moment was er zelfs de vrees dat zijn voet moest worden geamputeerd. Desondanks wist hij uiteindelijk volledig fit terug te keren bij Villarreal. Cazorla, met 81 interlands voor Spanje achter zijn naam, stond in het verleden ook onder contract bij Málaga en Arsenal. Met de nationale ploeg werd hij Europees kampioen in 2008 en 2012, samen met onder meer Xavi, zijn nieuwe trainer.