‘Matthijs de Ligt kiest noodgedwongen moment voor noodzakelijke operatie’

Matthijs de Ligt moet geopereerd worden om de problemen aan zijn rechterschouder te verhelpen. Tuttosport weet echter te melden dat de twintigjarige verdediger pas onder het mes zal gaan als het seizoen van Juventus erop zit. Het betekent dat De Ligt nog even door de pijn heen moet bijten, maar de Italiaanse sportkrant benadrukt dat er eigenlijk weinig andere keuze is voor la Vecchia Signora.

Op 23 november kreeg De Ligt voor het eerst problemen met zijn schouder, toen het gewricht in de wedstrijd tegen Atalanta (1-3 zege) uit de kom ging. De duels die volgden speelde ex-Ajacied gewoon mee, al miste hij op 11 december wel het Champions League-duel met Bayer Leverkusen (0-2 zege) vanwege de klachten. Sinds de hervatting van het Italiaanse voetbal greep de mandekker in meerdere duels naar zijn schouder, zo ook in het duel met Sassuolo (3-3) van afgelopen woensdag, maar hij miste er geen minuten door.

‘Ik vond het opvallend dat Matthijs de Ligt iedere keer net te laat was'

In overleg met de technische staf van Juventus moest worden bepaald of De Ligt nu of pas aan het einde van het seizoen geopereerd zou worden, omdat hij in principe gewoon kan spelen met de schouderblessure. Er is echter geconcludeerd dat de Nederlandse verdediger nu niet gemist kan worden. Giorgio Chiellini is nog niet volledig fit na zijn kruisbandblessure, Merih Demiral is net terug van eenzelfde kwetsuur en Daniele Rugani wordt simpelweg niet goed genoeg bevonden. Er komen belangrijke weken aan voor Juventus en daarin wil trainer Maurizio Sarri De Ligt niet missen.

Met een overwinning op Lazio kan Juventus de voorsprong op naaste achtervolger Internazionale maandagavond opvoeren naar acht punten. Dat lijkt daarna met nog vier wedstrijd te gaan een relatief veilige marge om de landstitel te grijpen. Vijf dagen na de laatste competitiewedstrijd wacht de return tegen Olympique Lyon in de achtste finale van de Champions League, waarin een 1-0 achterstand moet worden goedgemaakt om de laatste acht van het miljardenbal te bereiken.

“Matthijs de Ligt weet niet wat het woord ‘opgeven’ betekent en wat hem aan het einde van het seizoen wacht, is ook geen opgeven. Juist het tegenovergestelde: De Ligt zal geopereerd worden aan zijn rechterschouder en sterker terugkeren dan hij ooit was”, schrijft Tuttosport. De Ligt speelde in zijn eerste seizoen bij Juventus voorlopig 35 officiële wedstrijden, waarin hij 3 doelpunten wist te maken.