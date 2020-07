Robben ingezet voor stunttransfer: ‘Hij zei: ’Ik stuur hem wel een appje‘’

FC Groningen wist onlangs Arjen Robben terug te halen naar de Eredivisie en de komst van de oud-international van Oranje smaakt naar meer. De Trots van het Noorden onderzoekt namelijk de mogelijkheden om Eljero Elia een contract voor te schotelen. De 33-jarige vleugelaanvaller, die zondag de Turkse landstitel veroverde, beschikt over een aflopend contract bij Istanbul Basaksehir. Er is met hulp van Robben al contact geweest met de ex-speler van onder meer Feyenoord, FC Twente en Juventus.

"We zijn op zoek naar aanvallende versterkingen", verduidelijkt technisch directeur Mark-Jan Fledderus maandag in gesprek met RTV Noord. "Elia is een interessante speler. We hadden er contact over en Arjen zei: ‘Ik stuur hem wel even een appje’. Ik weet niet of het realistisch is. Hij voetbalt momenteel in Turkije en het seizoen moet nog afgemaakt worden. Maar wat ik begreep wil Elia nu nog geen keuze maken. Of het realistisch en financieel haalbaar is, is allemaal nog maar de vraag."

Volgens Elia heeft zijn zaakwaarnemer al met verschillende clubs gepraat. "Ook hebben clubs mij gebeld. Ron Jans (trainer FC Twente, red.) heeft mij gebeld. Ik heb ADO-directeur Mohammed Hamdi gesproken. Ik heb Martin Jol gesproken. Taco van de Velde, een goede vriend van mij en tegenwoordig werkzaam bij ADO, heeft mij gebeld. Ook Arjen Robben heeft me een bericht gestuurd", zo zei hij zondag in een interview met Omroep West.

What the **** ?? De kampioenswedstrijd van Istanbul Basaksehir Futbol Kulübü wordt TWEE KEER gestaakt omdat het licht uitvalt. Eljero Elia gaat live TIJDENS DE WEDSTRIJD. Geplaatst door voetbalzone op Zondag 19 juli 2020

Fledderus verklaart tevens waarom Robben de eerste groepstraining van FC Groningen laat schieten. "Het gaat om de algehele fitheid, dat zijn hele lichaam weer gaat wennen aan vooral de intensieve belasting. We moeten niet de illusie hebben dat Robben op 1 augustus negentig minuten speelt tegen Heracles Almelo (oefenduel, red.)." De technische leiding neemt geen enkel risico met de blessuregevoelige vleugelaanvaller. "Vanwege de resultaten van de testen vindt de medische staf het beter om Arjen er even buiten te houden. Maar we hoeven ons geen zorgen te maken."

De verwachting is dat Deyovaisio Zeefuik elders aan het seizoen begint, al is Fledderus er nog niet in geslaagd om de verdediger te verkopen. De rechtsback hoeft overigens niet per se weg bij de club. "Hij wilde niet bijtekenen, dat hebben we ook nog geprobeerd. Met zijn drive en energie is hij van grote toegevoegde waarde." De ‘td’ zet Robben niet in om Zeefuik alsnog voor de club te behouden. "Nee, in dit geval niet." Zeefuik, met een contract tot 2021 in Groningen, is reeds genoemd bij onder meer Hertha BSC, Southampton en Stade Reims. Hij is naar eigen zeggen toe aan de stap naar een grote Europese competitie.