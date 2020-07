Liverpool wint mogelijk ‘jackpot’ met ‘gewiekste’ slag in de Eredivisie

Sepp van den Berg maakte vorig jaar zomer de overstap van PEC Zwolle naar Liverpool voor circa twee miljoen euro. De achttienjarige centrale verdediger mocht al af en toe ruiken aan het grote werk en staat inmiddels op vier wedstrijden in het eerste. Billy Beane, die met zijn Moneyball-aanpak wereldwijd faam heeft vergaard, is lovend over de aanpak van Liverpool.

Beane wist als scout en manager van honkbalclub Oakland Athletics, met beperkte middelen, topteams te verslaan. Hij ontwikkelde een systeem waarbij spelers louter op statistieken worden beoordeeld en gehaald. In gesprek met de Liverpool Echo zegt Beane dat zijn aanpak zeker kan slagen in het voetbal. Hij wijst in zijn betoog naar de overstap van Van den Berg. Mister Moneyball denkt dat Liverpool mogelijk de 'jackpot' heeft gewonnen met de Nederlander.

"Vorig jaar haalde Liverpool een jongeman die als vijftien- of zestienjarige in de Eredivisie speelde: Sepp van den Berg", begint Beane. "Voor mij is deze transactie fascinerend, want iedereen jaagt op jonge spelers. En omdat iemand jong is, betekent dat niet automatisch dat hij een geweldige speler gaat worden. Het is echt intrigerend om een vijftien- of zestienjarige te strikken die op een gemiddeld niveau in de Eredivisie speelt. Ik vind dat je zo geweldig gebruikmaakt van data."

"We moeten afwachten hoe het uitpakt, maar het lijkt er sterk op dat dit een ongelooflijk gewiekst, kostenefficiënt risico is", aldus Beane, die ook wijst naar Mohamed Salah en Virgil van Dijk. Salah ruilde in de zomer van 2017 AS Roma voor ongeveer 42 miljoen euro in voor Liverpool, terwijl Van Dijk in januari 2018 voor een bedrag van circa 85 miljoen euro de overstap van Southampton naar the Reds maakte.

"Salah is ook een geweldig voorbeeld", vervolgt Beane. "Destijds vonden mensen het veel te veel geld, maar achteraf kan je zeggen dat hij veel meer waard is dan dat hij heeft gekost. Dat bedoel ik dus als ik aangeef dat je ongelooflijk veel uit data kan halen. Je spendeert veel geld, maar je creëert veel meer waarde voor later. En het is niet alleen Salah, kijk ook naar Van Dijk. Ik denk niet dat iemand je nu gaat vertellen dat hij zijn transfersom niet waard is. Hij is zelfs veel meer waard."