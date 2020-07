‘Guardiola stuurt voormalig jeugdspeler Real Madrid naar Eindhoven’

Iker Pozo la Rosa is komend seizoen mogelijk in de Keuken Kampioen Divisie te bewonderen. Het negentienjarige talent van Manchester City verscheen maandagochtend op het trainingsveld van FC Eindhoven. Volgens het Eindhovens Dagblad is het de intentie dat de Spaanse middenvelder voor een jaar gehuurd wordt van de Premier League-club.

Pozo is een verdedigende middenvelder die ook centraal in de achterhoede uit de voeten kan. Volgens het regionale dagblad komt de Spanjaard uit de koker van interim-directeur Justin Goetzee. Hij werkte eerder bij NAC Breda, dat een samenwerkingsverband heeft met Manchester City. Door zijn banden met de Engelse topclub heeft hij het talent naar Eindhoven kunnen halen.

Pozo speelde als jong talent in de jeugdopleiding van Real Madrid. In 2012 maakte hij echter al de overstap naar Manchester City. Hij was onderdeel van de transfer van zijn 24-jarige broer José Pozo, die tegenwoordig het shirt draagt van Real Vallecano. De mogelijke versterking van Eindhoven kwam de afgelopen jaren uit in de beloftenploeg van Manchester City. Hoewel hij nog wacht op zijn officiële debuut in de hoofdmacht, draaide hij al wel een voorbereiding mee met het eerste elftal.