‘Havertz verpulvert recordtransfer Leverkusen met vijftig miljoen euro’

Chelsea gaat zich volgens The Athletic zeer waarschijnlijk versterken met Kai Havertz. Na de komst van Hakim Ziyech en Timo Werner moet de Duits international van Bayer Leverkusen de derde grote naam worden die naar Stamford Bridge wordt gehaald. Volgens journalist David Ornstein werken beide clubs aan een deal van maximaal tachtig miljoen euro.

De verwachting was dat Chelsea stevige concurrentie zou krijgen in de strijd om de handtekening van de 21-jarige Havertz. Hij werd gelinkt aan onder meer Real Madrid en Bayern München, maar het is Chelsea dat serieus werk maakt van zijn komst. De club uit Londen is de enige die bereid is om het benodigde bedrag op tafel te leggen, terwijl Chelsea daarnaast ook afstevent op een persoonlijk akkoord met de aanvallende middenvelder.

The Athletic schrijft dat Chelsea maximaal tachtig miljoen euro gaat betalen. Dit bedrag zal bestaan uit een minimum bedrag van 65 of 70 miljoen euro, aangevuld met bonussen van 15 of 10 miljoen. Chelsea heeft de voorkeur om het vaste bedrag zo laag mogelijk te houden. Bij een transfersom van tachtig miljoen euro wordt Havertz verreweg de duurst verkochte speler van Bayer Leverkusen ooit. Heung-Min Son draagt tot nu toe die titel met zich mee, doordat hij in de zomer van 2015 voor dertig miljoen euro aan Tottenham Hotspur werd verkocht. Havertz zou in eerste instantie de voorkeur hebben gehad voor een transfer naar Real Madrid. Na een gesprek met manager Frank Lampard is hij echter overtuigd en wil hij naar Chelsea.

Chelsea is nog niet zeker van kwalificatie voor de groepsfase van de Champions League. Ook wanneer de huidige nummer drie van de Premier League er niet in slaagt om zich te kwalificeren voor het miljardenbal, is Havertz bereid om de stap naar Londen te wagen. Wanneer Havertz daadwerkelijk voor tachtig miljoen euro de overstap naar Chelsea maakt, komen de uitgaven van de club deze transferperiode op 173 miljoen euro. Ziyech werd voor 40 miljoen euro gekocht, Werner kostte 53 miljoen euro. Middels bonussen kan de transfersom van Ziyech nog met vier miljoen oplopen.