270 spelers kiezen massaal voor grootste verrassing (44,8) én flop (30,0)

De beste speler van het afgelopen Bundesliga-seizoen was Robert Lewandowski, zo concludeert 42,6 procent van de profspelers in Duitsland. 270 voetballers hebben onlangs meegedaan aan een enquête van Kicker over het afgelopen voetbaljaar. De krant maakt maandag alle uitslagen bekend. Alphonso Davies (44,8 procent) wordt gezien als de grootste verrassing van afgelopen seizoen in Duitsland, terwijl Mario Götze (30,0 procent) de grootste teleurstelling was.

Lewandowski heeft een erg sterk Bundesliga-seizoen achter de rug. De spits van Bayern München wist 34 keer te scoren in 31 competitiewedstrijden, terwijl hij ook nog 4 assists gaf. De Pool, die met zijn club de nationale dubbel won, wordt zodoende gezien als de beste speler van de afgelopen voetbaljaargang met 42,6 procent van de stemmen. Jadon Sancho (14,1) en Joshua Kimmich (12,2) volgen op gepaste afstand.

Beste veldspeler:

Robert Lewandowski (42,6 procent)

Jadon Sancho (14,1 procent)

Joshua Kimmich (12,2 procent)

Thomas Müller (3,0 procent)

Timo Werner (2,6 procent)

Beste doelman:

Manuel Neuer (35,2 procent)

Yann Sommer (23,7 procent)

Peter Gulacsi (10,7 procent)

Roman Bürki (7,4 procent)

Lukas Hradecky (4,4 procent)

Van de 270 spelers uit de Bundesliga vindt 44,8 procent dat Davies de grootste verrassing was het afgelopen seizoen. De Canadees international, die in januari 2019 overkwam van Vancouver Whitecaps FC, imponeerde als linksback met onder meer zijn snelheid en tackles. Spits Erling Braut Haaland, die pas sinds afgelopen januari actief is bij Borussia Dortmund, kreeg 18,8 procent van de stemmen. Götze wordt gezien als de grootste teleurstelling van het afgelopen voetbaljaar. De aanvallende middenvelder kwam weinig aan spelen toe bij Borussia Dortmund en is inmiddels vertrokken bij BVB.

Grootste verrassing:

Alphonso Davies (44,8 procent)

Erling Braut Haaland (18,1 procent)

Marcus Thuram (5,2 procent)

Christoph Baumgartner (3,7 procent)

Christopher Nkunku (3,7 procent)

Grootste teleurstelling:

Mario Götze (30,0 procent)

Alexander Nübel (11,5 procent)

Salomon Kalou (5,6 procent)

Guido Burgstaller (4,1 procent)

Philippe Coutinho (3,7 procent)

Werder Bremen, dat nipt aan degradatie ontsnapte, wordt gezien als de meest teleurstellende ploeg (64,8 procent), gevolgd door Schalke 04 (29,6 procent). SC Freiburg en Union Berlin, de nummer acht en elf van afgelopen seizoen, worden gezien als de grootste verrassing (44,1 procent en 32,2 procent). De spelers uit de Bundesliga vinden Jürgen Klopp, die kampioen is geworden met Liverpool, de beste coach ter wereld afgelopen seizoen: 74,8 procent. Nummer twee Josep Guardiola van Manchester City volgt op ruime afstand: 13,0 procent. Lionel Messi wordt gezien als de beste speler ter wereld met 54,8 procent van de stemmen, gevolgd door Cristiano Ronaldo (12,6 procent), Lewandowski (10,7 procent) en Virgil van Dijk en Kylian Mbappé (beiden 4,4 procent).