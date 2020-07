‘Big guns’ staan op de stoep bij Ajax: ‘Dit gebeurt niet zo vaak meer’

Mohammed Kudus maakt de overstap van FC Nordsjaelland naar Ajax voor een bedrag van circa negen miljoen euro. De negentienjarige middenvelder annex aanvaller kon deze zomer al naar de Europese top verkassen, maar besloot met de overgang naar Amsterdam voor een geleidelijke opbouw van zijn loopbaan. Mas-Ud Didi Dramani, een Ghanese jeugdcoach bij FC Nordsjaelland, stelt dat Ajax de ideale club is als tussenstap voor zijn landgenoot.

"Hij heeft de juiste beslissing genomen. Hij heeft aanbiedingen van topclubs naast zich neergelegd voor Ajax", zegt Didi tegenover Happy Sports. "Ajax zal hem polijsten en hem voorbereiden op het Europese topvoetbal. Ajax is een van de beste clubs in Europa en ook nog eens een club die jonge spelers helpt met hun ontwikkeling. Hij wordt een wereldspeler."

'Hij heeft een moeilijke tijd achter de rug, maar dit jaar wordt hij de sensatie bij Ajax'

Samuel Paa Kwasi Fabin, voormalig coach van de Onder-17 van Ghana, zegt tegenover Ghsportsnews dat hij trots is op zijn voormalig pupil. "Het is mooi om te zien dat Ajax hem de duurste jonge speler van Ghana heeft gemaakt. Ik ben blij, want dit gebeurt niet meer zo vaak. Ik blijf zeggen dat talent zonder inzet nutteloos is. Hij heeft veel werk verricht om dit prijskaartje te verdienen. Negen miljoen euro is big money voor een Afrikaans talent."

"Ik hoop dat hij zijn forse transfersom gaat waarmaken bij Ajax", vervolgt de trainer. "Ajax is een club die veel kansen biedt aan jonge spelers zoals Kudus. Ik denk dat het de juiste stap voor hem is. De big guns (grote clubs, red.) gaan weer komen. Hij moet zich dan wel goed blijven ontwikkelen daar." Kudus heeft zijn krabbel gezet onder een contract tot medio 2025 in de Johan Cruijff ArenA.