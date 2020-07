Van Hanegem richt zich tot VI-trio: ‘Neem lekker een ander in de maling’

Willem van Hanegem heeft zich in zijn column voor het Algemeen Dagblad lovend uitgelaten over Real Madrid-trainer Zinédine Zidane. De Kromme vergelijkt de Franse coach met oud-wielrenner Joop Zoetemelk, die precies veertig jaar geleden de Tour de France won. Ook gaat Van Hanegem kort in op de onenigheid tussen Johan Derksen en René van der Gijp met Wilfred Genee.

In de zomer van 1980 won Zoetemelk op legendarische wijze de Franse wielerronde. “Een fenomenale prestatie”, haalt Van Hanegem aan. “Zoetemelk is nooit een prater geweest en zegt nog altijd weinig. Maar dat heb ik veel liever dan al die mensen die graag aan het woord zijn en eigenlijk alleen maar onzin verkondigen. Dat kan niet iedereen zeggen”, vervolgt de oud-international, om zijn pijlen vervolgens te richten op het trio van Veronica Inside. “Ik zag deze week bijvoorbeeld foto's van het huwelijk van René van der Gijp en daar liepen Wilfred Genee en Johan Derksen dus ook heel gezellig rond. Eerst konden ze nooit meer iets samen doen, maar dat blijkt dus allemaal wel mee te vallen. Neem lekker een ander in de maling, denk ik dan.”

Van Hanegem denkt terug aan Zoetemelk, die volgens hem nooit ‘gewichtig stond uit te leggen dat het allemaal zo moeilijk was wat hij deed’. “Wielrennen is natuurlijk ongelooflijk zwaar, maar Zoetemelk deed alsof het allemaal wel meeviel. Daar dacht ik deze week ook aan toen ik Zinédine Zidane de titel van Real Madrid zag vieren”, aldus Van Hanegem. “Real werd vorig seizoen weggetikt door Ajax en iedereen riep: die ploeg is over the hill. Ze moesten er allemaal uit, daar in Madrid. Niemand zou dat zooitje nog aan de praat krijgen. Maar Zidane doet het nu toch weer met die oude garde. Die spelers zien gewoon iemand die logische dingen doet en die ze kunnen vertrouwen.”

Aan de hand van Zidane werd Real Madrid voor de 34ste keer in de clubgeschiedenis landskampioen, met een voorsprong van zeven punten op Barcelona. “Ik hoor Zidane ook nooit interessant doen over moeilijke systemen of een afwijkende visie. Hij wint alleen wel alle prijzen. Misschien volgende maand ook nog wel de Champions League. Dat zou ik zelf wel leuk vinden. Gewoon omdat hij normaal blijft doen. Een beetje zoals Zoetemelk.”