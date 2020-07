LaLiga ten einde: Luuk de Jong en Ödegaard kunnen juichen, Cillessen treurt

De laatste speelronde in LaLiga is inmiddels achter de rug. Real Madrid kroonde zich voorafgaand aan de laatste speeldag van de Spaanse competitie al tot kampioen, maar inmiddels zijn alle kaarten geschud. Een overzicht van hoe alle tickets in LaLiga na 38 wedstrijden verdeeld zijn.

Real Madrid verzekerde zich afgelopen week dankzij een overwinning op Villarreal al van de Spaanse landstitel. De overige Champions League-ticket waren ook al een tijdje verdeeld, daar een week geleden al duidelijk was dat Barcelona, Atlético Madrid en Sevilla zeker waren van een ticket voor het miljardenbal. Atlético en Sevilla konden op de laatste speeldag echter nog stuivertje wisselen. De Madrilenen hadden aan een 1-1 gelijkspel tegen Real Sociedad echter genoeg om Sevilla op doelsaldo achter zich te houden.

Sevilla rekende met Luuk de Jong in de basiself met 1-0 af met Valencia, dat zonder Jasper Cillessen aantrad. Los Che grijpen daardoor naast een Europa League-ticket. Villarreal wist voorafgaand aan de met 4-0 gewonnen thuisduel met Eibar, waarin afscheid werd genomen van clubiconen Santi Cazorla en Bruno Soriano, dat men aan een punt voldoende had om op de vijfde plaats te eindigen en een ticket voor de groepsfase van de Europa League te pakken. De strijd om de zesde en zevende plaats, die recht gevenop een plaats in de voorronde van de Europa League, was echter nog wel spannend.

Valencia, Getafe, Granada en Real Sociedad konden allemaal nog op de zesde en zevende plaats eindigen. Getafe sneed zichzelf in de vingers met een 1-0 nederlaag tegen Levante, waardoor Granada dankzij een 4-0 overwinning op Athletic Club kon passeren en als zevende eindigde. Door het uitstellen van de bekerfinale (die tussen Athletic Club en Real Sociedad zou gaan) geeft die plaats recht op een plek in de voorronde van de Europa League. Real Sociedad verzekerde zich dankzij een 1-1 gelijkspel tegen Atlético van de zesde plaats en dus een ticket voor de groepsfase van de Europa League.

In de strijd tegen degradatie was er nog één van de drie plaatsen onzeker. Espanyol en RCD Mallorca waren al zeker van de laatste en voorlaatste plaats. Leganés kon nog ontsnappen aan degradatie bij een overwinning op Real Madrid, maar dat duel eindigde in een 2-2 gelijkspel. Daardoor volstond voor Alavés de 0-4 nederlaag tegen Barcelona en voor Celta de Vigo het 0-0 gelijkspel tegen Espanyol. Leganés, RCD Mallorca en Espanyol dalen af naar LaLiga2, terwijl in ieder geval Cádiz en Huesca promoveren. De derde promovendus komt voort uit de play-offs waarvoor in ieder geval Almeria, Girona en Real Zaragoza al geplaatst zijn.