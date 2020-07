Elia publiceert unieke beelden tijdens en ná kampioenswedstrijd

Eljero Elia heeft zondagavond voor een uniek perspectief op de historische landstitel van Istanbul Basaksehir gezorgd. De kampioenwedstrijd tegen Kayserispor (1-0) werd tweemaal gestaakt vanwege lichtuitval in het Fatih Terim Stadion, waardoor de wedstrijd langer dan verwacht doorging en nog voor het laatste fluitsignaal duidelijk werd dat concurrent Trabzonspor had verloren van Konyaspor (3-4).

Basaksehir had de drie punten uiteindelijk niet eens nodig en kon daarom al juichen voordat het überhaupt zeker was van de eigen overwinning. De club heeft met nog één duel te gaan zeven punten meer dan Trabzonspor. Uiteindelijk was de wedstrijd circa twintig minuten na die van de concurrent afgelopen. De eindstand uit Trabzon was al bekend en dus vierden de spelers en technische staf in de laatste minuten uitgebreid feest; Elia besloot zelfs tijdens de wedstrijd een livestream te starten op Instagram.

De stream begon in de slotfase van de wedstrijd. Elia filmde zichzelf en de reacties om zich heen toen het spel stillag na het uitvallen van de stroom. De aanvaller bleef filmen toen de wedstrijd werd hervat en legde ook het laatste fluitsignaal vast, waarna het feest daadwerkelijk kon losbarsten. Basaksehir is pas de zesde kampioen van Turkije, na Galatasaray (22 keer), Fenerbahçe (19), Besiktas (15), Trabzonspor (6) en Bursaspor (1). Na achtereenvolgens een tweede, derde en tweede plek mag de club zich eindelijk de beste van Turkije noemen.

What the **** ?? De kampioenswedstrijd van Istanbul Basaksehir Futbol Kulübü wordt TWEE KEER gestaakt omdat het licht uitvalt. Eljero Elia gaat live TIJDENS DE WEDSTRIJD. Geplaatst door voetbalzone op Zondag 19 juli 2020