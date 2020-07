Real Madrid werkt op slotdag niet mee aan feestje van Leganés

Real Madrid heeft buurman Leganés op de laatste dag van het seizoen in LaLiga veroordeeld tot degradatie naar het tweede niveau. Door een 2-2 remise eindigt Leganés als achttiende, met een punt minder dan nummer zeventien Celta de Vigo. Bij een overwinning op de kampioen zou Leganés een plek zijn geklommen op de ranglijst ten koste van Celta de Vigo en was lijfsbehoud veiliggesteld.

Voorafgaand aan de wedstrijd werd veel geschreven over Gareth Bale, die op eigen verzoek niet tot de wedstrijdselectie behoorde. Zinédine Zidane koos voor een voorhoede met Marco Asensio, Karim Benzema en Vinícius Júnior; Benzema had nog een theoretische kans om zich tot topscorer van LaLiga te kronen, maar moest viermaal scoren om de 25 treffers van Lionel Messi te evenaren. Benzema zou op bezoek bij Leganés niet tot scoren komen.

Het openingsdoelpunt kwam na acht minuten van Sergio Ramos. De verdediger werd nauwelijks lastiggevallen in het strafschopgebied na een vrije trap van Isco en knikte van dichtbij raak. In de blessuretijd van de eerste helft kwam Leganés langszij door een treffer van Bryan Gil. De linksbuiten kon de bal in het strafschopgebied aannemen na een voorzet van Jonathan Silva, tikte het leer iets te ver voor zich uit en wist uit een lastige hoek toch nog te scoren.

Zeven minuten na de pauze bracht Asensio de bezoekers weer op voorsprong nadat hij door een steekpass van Isco werd gelanceerd en oog in oog met doelman Iván Cuéllar de korte hoek vond. Roger Assalé bepaalde de eindstand op 2-2, door een voorzet binnen te werken die voorbijging aan Éder Militão. De spits haalde de bal snel uit het net en hoopte dat Leganés nog een beslissende 3-2 kon produceren, maar zo ver liet Real Madrid het niet komen.