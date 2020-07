De Gea krijgt ongekend laag cijfer in Engelse media: ‘Dit doet pijn aan de ogen’

Chelsea plaatste zich zondagavond ten koste van Manchester United voor de finale van de FA Cup. Na afloop van het door the Blues met 1-3 gewonnen duel gaat het voornamelijk over David De Gea, die er niet goed uitzag bij de doelpunten van Olivier Giroud en Mason Mount. De prestaties van De Gea doen Ronald Waterreus ‘pijn aan de ogen’, terwijl er bij de BBC zelfs wordt gesteld dat het tijd is om de Spaanse doelman te vervangen onder de lat bij Manchester United.

“Het is voor hem een uitgesproken slecht seizoen zelfs. Hij heeft bij Manchester United hele, hele goede periodes gehad. Eigenlijk is hij matig begonnen, maar op gegeven moment was hij ijzersterk. Maar dit doet gewoon pijn aan je ogen”, geeft Waterreus te kennen in het programma Rondo van Ziggo Sport. Er wordt aan tafel gesuggereerd dat De Gea met een nieuwe trainer zou zijn gaan samenwerken. “Ik denk dat hij gecoacht wordt door de portier van de nachtclub”, grapt presentator Jack van Gelder.

“We zitten er nu om te lachen, maar dit echt pijn aan de ogen. Zeker met zijn kwaliteiten moet je zo’n bal gewoon pakken. Er zit gewoon iets anders fout”, benadrukt oud-doelman Waterreus. Ook bij de analytici van de BBC is het zwakke optreden van De Gea na afloop onderwerp van gesprek. “Het is een kwestie van vertrouwen, hij is twee of drie jaar lang briljant geweest”, begint Gary Lineker. De eveneens aanwezige Phil Neville benadrukt dat de De Gea die een aantal jaar op rij gekozen werd tot beste speler niet meer te herkennen is.

“De man die een aantal keer op rij gekozen werd tot speler van het jaar is niet meer te herkennen. Als je naar de doelpunten van vandaag kijkt, denk ik dat een doelman met vertrouwen die ballen allemaal had gepakt”, zegt Neville. Manchester United bezit met de nu aan Sheffield United verhuurde Dean Henderson een talentvolle doelman en de oud-verdediger van Manchester United en Everton voorspelt dat hij de ‘toekomstige nummer één’ is. “Kijk, in potentie is De Gea nog steeds een van de beste keepers ter wereld. Maar op dit moment is hij al zijn vertrouwen kwijt.”

“Als je hem terughaalt, moet je hem ook daadwerkelijk laten spelen. Het heeft geen zin hem terug te halen en hem vervolgens op de bank te zetten. Anders moet je hem daar (bij Sheffield United, red.) ervaring laten opdoen. Ik denk overigens dat de tijd daarvoor wel gekomen is”, haakt Alan Shearer in. De oud-spits krijgt bijval van Ashley Cole, die tevens van mening is dat De Gea geslachtofferd moet gaan worden. “Ole moet verversen, omdat De Gea dezelfde fouten blijft maken. Hij gebruikt op bepaalde momenten zijn voeten in plaats van zijn armen.”

Ook in de Engelse media komt De Gea er niet al te best vanaf. De Daily Mirror beoordeelt het optreden van de sluitpost tegen Chelsea met een drie. “Twee absolute blunders. Grote fouten bij twee doelpunten. Niet meer de keeper die hij was”, zo luidt het commentaar van de krant. De Daily Express, de Daily Telegraph en Sky Sports komen met dezelfde beoordeling. The Independent geeft De Gea nog een vier, maar de Manchester Evening News is met een twee het hardst voor de doelman. “Kreeg een makkelijk doelpunt tegen na een week waarin hij niet overtuigend keepte en ging daarna ook nog eens enorm in de fout bij de treffer van Mason Mount”, stelt de lokale krant.