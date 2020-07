Elia gaat live vóór historisch fluitsignaal; grote dag voor Besiktas

Istanbul Basaksehir is voor het eerst in de clubgeschiedenis kampioen van Turkije geworden. Na achtereenvolgens een tweede, derde en tweede plek mag de club zich eindelijk de beste van Turkije noemen: zes jaar na de promotie naar de Süper Lig is Basaksehir verzekerd van de eerste plek. Men won in een chaotische wedstrijd met 1-0 van Kayserispor, maar door een nederlaag van nummer twee Trabzonspor tegen Konyaspor (3-4) is de club al verzekerd van de landstitel. De club van Eljero Elia heeft, met nog een duel voor de boeg, zeven punten meer dan Trabzonspor. Verder won Besiktas de kraker tegen Fenerbahçe en verzekerde men zich van minstens de vierde plaats. Nummer drie Sivasspor versloeg Gençlerbirligi (2-0).

Istanbul Basaksehir – Kayserispor 1-0

Na een kwartier kreeg Elia, voor het eerst sinds de hervatting van de competitie een basisklant, de kans om zijn naam in de geschiedenisboeken te prenten. Vanuit het strafschopgebied schoot de aanvaller uit de draai echter voorlangs. Het was een van de belangrijkste wapenfeiten van de Nederlander, die in de tweede helft werd gewisseld. Het duurde na zijn kans niet lang voordat Basaksehir de leiding greep. Via Demba Ba en Gaël Clichy kreeg Mahmut Tekdemir de bal voor de voeten in het strafschopgebied en de middenvelder maakte geen fout: 1-0.

Een ongelukkige handsbal van Cristian Sapunaru leidde na 35 minuten tot een penalty voor Basaksehir, maar Edin Visca faalde vanaf elf meter. Hij schoot hard richting de linkerhoek en zag dat keeper Silviu Lung Jr. zijn intenties raadde. Kayserispor, overigens met Ben Rienstra in de basis, hield de schade nadien beperkt. In de slotfase van de wedstrijd viel de stroom uit waardoor het duel even gestaakt moest worden en vertraging opliep. Uiteindelijk was de wedstrijd circa twintig minuten na die van Trabzonspor afgelopen. De eindstand uit Trabzon was al bekend en dus vierden de spelers en technische staf in de laatste minuten uitgebreid feest; Elia besloot zelfs tijdens de wedstrijd een livestream te starten op Instagram.

Trabzonspor - Konyaspor 3-4

Om de minieme kans op de landstitel nog levend te houden, moest Trabzonspor in ieder geval zin te winnen van het tegen degradatie vechtende Konyaspor. De thuisploeg kwam al na twaalf minuten spelen op voorsprong via topschutter Alexander Sörloth, die voor zijn 22e competitietreffer van het seizoen tekende. Konyaspor gaf zich echter niet gewonnen en kwam op slag van rust op gelijke hoogte door een doelpunt van Riad Bajic. Na tien minuten greep Trabzonspor weer de voorsprong, dankzij een rake strafschop van andermaal Sörloth. De Noorse aanvaller met een verleden bij FC Groningen voert daardoor het topscorersklassement in de Süper Lig aan. De penalty kwam overigens op dubieuze wijze tot stand, want de tackle waardoor Sörloth naar de grond ging leek overduidelijk op de bal. Het verzet van Konyaspor leek na de rake strafschop gebroken en Filip Novak leek in de 61e minuut met de 3-1 voor de beslissing te zorgen.

Scheidsrechter Atilla Karaoglan met een absurde beslissing, maar hierdoor is Alexander Sørloth nu wel TOPSCORER van Turkije met 23 (!) goals ???? Geplaatst door voetbalzone op Zondag 19 juli 2020

Tien minuten voor het einde kwam Konyaspor echter terug in de wedstrijd, dankzij een treffer van Levan Shengelia. De Georgische buitenspeler werd drie minuten voor tijd gevloerd binnen het strafschopgebied, waarna scheidsrechter Atilla Karaoglan de bal opnieuw op de stip legde. Nejc Skubic schoot vanaf elf meter raak en in blessuretijd voltooide Konyaspor ook nog zijn bizarre comeback. Thuram bezorgde de laagvlieger een sensationele 3-4 zege op bezoek bij Trabzonspor, dat daarmee zijn eigen kansen op de landstitel vergooide.

Besiktas – Fenerbahçe 2-0

Fenerbahçe moet in de slotfase van de competitie nog een plek zien te stijgen om zich te kwalificeren voor Europees voetbal, maar kreeg tegen Besiktas een vroege domper te verwerken. Na 25 minuten werd een gele kaart van Vedat Muriqi na tussenkomst van de VAR omgezet in rood: de spits plantte zijn noppen duidelijk op het been van Domagoj Vida. Diezelfde Vida zorgde er halverwege de tweede helft voor dat Besiktas profiteerde van het numerieke overwicht. Na een voorzet Jeremain Lens verlengde Tyler Boyd de bal met meer geluk dan wijsheid richting Vida, die net iets eerder bij het leer kwam dan de uitgekomen keeper Altay Bayindir: 1-0.

Bij Besiktas speelde Lens 67 minuten mee, maar door een gele kaart die hij opliep ontbreekt de aanvaller in de laatste competitiewedstrijd tegen Gençlerbirligi. Kort nadat hij naar de kant werd gehaald, breidde Besiktas de marge uit: bij de eerste paal kopte Gökhan Gönül een corner van Çaner Erik binnen in de korte hoek. Dankzij de overwinning is Besiktas niet meer door nummer vijf Galatasaray te achterhalen. De Storm van de Zwarte Zee is daardoor verzekerd van in ieder geval de vierde plek en de groepsfase van de Europa League. Als Sivasspor op de laatste dag wordt gepasseerd, gaat Besiktas de tweede voorronde van de Champions League in. Bij Fenerbahçe stond Ferdi Kadioglu negentig minuten binnen de lijnen.

Sivasspor - Genclerbirligi 2-0

Na een halfuur spelen opende een oude Eredivisie-bekende de score in het duel tussen Sivasspor en middenmoter Genclerbirligi, waar Mats Seuntjens op de reservebank zat. Arouna Koné, die in het verleden uitkwam voor Roda JC Kerkrade en PSV, tekende vanuit een strafschop voor de eerste treffer van het duel. De nummer drie van de Süper Lig verdedigt in de laatste twee wedstrijden een voorsprong van drie punten op naaste achtervolger Besiktas, maar het duurde relatief lang alvorens de zege kon worden veiliggesteld. Mustapha Yatabare besliste na 67 minuten spelen de wedstrijd in het voordeel van Sivasspor, dat derhalve de beste papieren bezit om als derde te eindigen in de Süper Lig.