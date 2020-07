Schutterende De Gea kost Manchester United plek in FA Cup-finale

Na Arsenal heeft ook Chelsea zich geplaatst voor de finale van de FA Cup. The Blues waren op Wembley met 1-3 te sterk voor het sinds de hervatting van de Premier League uitstekend presterende Manchester United, in een duel met doelpunten van Olivier Giroud, Mason Mount, Harry Maguire (eigen treffer) en Bruno Fernandes. David De Gea, doelman van the Red Devils, eiste een negatieve hoofdrol op, aangezien hij er bij de eerste twee treffers van Chelsea niet al te best uitzag.

Arsenal verzekerde zich zaterdagavond dankzij een 2-0 overwinning op Manchester City al van een plek in de finale van de FA Cup. Manchester United en Chelsea stonden vorig seizoen ook tegenover elkaar in het Engelse bekertoernooi en toen waren the Red Devils in de vijfde ronde de sterkste, waarna de ploeg van manager Ole Gunnar Solskjaer in de kwartfinale strandde. In het eerste bedrijf op Wembley waren de beste mogelijkheden voor Chelsea en Reece James nam het doel van De Gea voor het eerst onder vuur.

Nadat Marcos Alonso in kansrijke positie naast had gekopt, zorgde Frernandes met een vrije trap voor het eerste gevaar aan de andere kant. Er moest uiteindelijk maar liefst elf minuten blessuretijd worden toegevoegd aan de eerste helft. Maguire en Eric Bailly botsten met de hoofden tegen elkaar in een luchtduel. Laatstgenoemde kwam daar het slechtst uit, moest lang behandeld worden en werd uiteindelijk met een zuurstofmasker op een brancard van het veld gedragen. Zonder Bailly kwam Manchester United in de elfde minuut van de blessuretijd op achterstand.

César Azpilicueta vond Olivier Giroud bij de eerste paal, die de bal richting het doel kreeg. De Gea werd verrast door de inzet van de Franse spits en kon de openingstreffer niet voorkomen, ondanks dat de bal houdbaar leek. De Spaanse doelman van Manchester United zag er vrijwel direct na rust opnieuw niet goed uit bij de tweede treffer van Chelsea. Een schot van Mount ging onder De Gea door, waardoor de stand met 46 minuten op de klok verdubbeld werd. Manchester United moest na de 0-2 meer gaan aanvallen en kreeg mogelijkheden via Marcus Rashford en Maguire.

Na een klein uur deed De Gea wel in positieve zin van zich spreken. Een inzet van Giroud ging via een been van Manchester United richting de verre hoek, maar de sluitpost voorkwam stijlvol de 0-3. Een kwartier voor tijd werd er aan alle onzekerheid een einde gemaakt. Maguire werkte een voorzet van Alonso achter De Gea, die kort daarvoor nog reddend had moeten optreden bij een kopbal van James. In de slotfase kreeg Manchester United nog een buitenkans op een eretreffer, toen Callum Hudson-Odoi Anthony Martial vloerde binnen het strafschopgebied. Fernandes maakte vanaf elf meter geen fout en bepaalde de eindstand daarmee op 1-3. Chelsea en Arsenal staan nu op 1 augustus tegenover elkaar in de finale van de FA Cup.