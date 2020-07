Niko Kovac keert met driejarig contract terug in de voetballerij

Niko Kovac is zondagavond aangesteld als de nieuwe trainer van AS Monaco. Enkele uren na de bekendmaking van het ontslag van Robert Moreno maakt de club uit de Ligue 1 wereldkundig dat Kovac is gekozen als zijn opvolger: de 48-jarige oefenmeester heeft een contract voor drie seizoenen ondertekend, met de optie om nog langer met elkaar door te gaan. Maandag leidt Kovac zijn eerste training op complex La Turbie.

In de Franse pers werd deze week al vooruitgelopen op de aanstelling van Kovac, al werd ook de naam van de clubloze Mauricio Pochettino genoemd als mogelijke opvolger van Moreno. Kovac was tussen juli 2018 en november 2019 de trainer van Bayern München, nadat hij Eintracht Frankfurt verliet na de eindzege in de DFB Pokal. Met Bayern werd hij zowel kampioen als bekerwinnaar in zijn eerste seizoen, maar na een 5-1 nederlaag tegen zijn oude club Eintracht vertrok hij in november 2019.

In het voortijdig beëindigde Ligue 1-seizoen eindigde Moreno op een teleurstellende negende plek met Monaco. Hij werd op 28 december aangesteld als vervanger van de ontslagen Leonardo Jardim. Op dat moment stond Monaco op de achtste plek in de Ligue 1. In zijn eerste wedstrijd remiseerde Monaco met 3-3 op bezoek bij Paris Saint-Germain, maar drie dagen later verloor het met 1-4 van de landskampioen. Uiteindelijk pakte Moreno twaalf punten in zijn negen wedstrijden als trainer. Bovendien werd de club onder zijn leiding in de zestiende finales uitgeschakeld in de Coupee de France, na een 0-1 nederlaag tegen Saint-Étienne.

Monaco wordt de derde club waar Kovac gaat werken als eindverantwoordelijke, na Eintracht en Bayern. Tusen 2013 en 2015 was hij werkzaam als bondscoach van Kroatië, na een jaar voor de groep te hebben gestaan bij de Onder-21 van zijn thuisland. Kovac, oud-voetballer van onder meer Hertha BSC, Bayer Leverkusen, Hamburger SV en Bayern, begon zijn trainersloopbaan in 2009 als jeugdcoach bij Red Bull Salzburg.