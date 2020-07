‘Feyenoord zet heel hoog in en verwijst recordbod naar de prullenbak’

Er is heel veel belangstelling voor Marcos Senesi. Feyenoord Transfermarkt weet zondagavond te melden dat Feyenoord reeds drie ‘miljoenenbiedingen’ heeft afgewezen op de 23-jarige centrumverdediger. Een van die aanbiedingen bedroeg 22 miljoen euro, waarmee Senesi nu al de duurst verkochte speler in de clubhistorie van de Rotterdammers had kunnen zijn.

Voorlopig is Dirk Kuyt nog de duurste verkochte speler in de clubhistorie van Feyenoord. Liverpool telde in 2006 achttien miljoen euro neer voor Kuyt. Hij wordt gevolgd door Rick Karsdorp (voor zestien miljoen naar AS Roma), Terence Kongolo (voor vijftien miljoen naar AS Monaco) en Jordy Clasie (voor vijftien miljoen naar Southampton). Feyenoord had dit record nu kunnen breken, maar een bod van 22 miljoen van een niet nader genoemde club op Senesi werd afgewezen.

De Rotterdammers verlangen ‘vele miljoenen meer’ om tot een eventuele overeenkomst over Senesi te komen. Feyenoord Transfermarkt noemt geen concrete belangstellenden, maar stelt wel dat er interesse vanuit onder meer LaLiga bestaat. De naam van Senesi werd de afgelopen weken meer dan eens gelinkt aan Sevilla. Jack van Gelder zei twee weken geleden in het programma Rondo van Ziggo Sport dat Sevilla zestien tot twintig miljoen zou gaat neerleggen voor de Argentijnse verdediger.

“Ik weet niet wie dat meldt, maar die informatie is niet vanuit Feyenoord gekomen. Als we Senesi verkocht hebben, dan brengen we dat zelf naar buiten”, zei technisch directeur Frank Arnesen zondag in gesprek met RTV Rijnmond over de vermeende belangstelling van Sevilla. Senesi werd pas een jaar geleden door Feyenoord overgenomen van San Lorenzo, dat zeven miljoen ontving vanuit Rotterdam. De verdediger was in zijn eerste seizoen in dienst van Feyenoord goed voor 25 officiële wedstrijden.