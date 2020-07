Anouk Hoogendijk deelt bijzondere beelden van ongeboren zoontje

Voetballers zijn anno 2020 meer dan ooit actief op social media. Topspelers als Memphis Depay, Cristiano Ronaldo en Zlatan Ibrahimovic geven bijna dagelijks via Instagram, Twitter of andere internetkanalen een kijkje in hun privé(leven). Voetbalzone zet de gekste, mooiste en opvallendste posts op social media uit de voetbalwereld in de rubriek VZ Social op een rijtje.

Anouk Hoogendijk heeft zondag via een Instagram een zwangerschapsecho gedeeld van haar nog ongeboren zoontje. Ze nam haar ouders mee naar de bijzondere gebeurtenis. "Zo bijzonder om je ouders mee te nemen naar een echo", schrijft de 35-jarige Hoogendijk. "En dan worden ze ook nog eens getrakteerd op een lachje en een gaap van hun kleinzoon." Swipe naar rechts voor de beelden van haar zoontje!