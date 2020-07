‘Van hem hadden we ook niet gedacht dat hij naar Ajax of PSV zou gaan’

David Endt, kenner van het Italiaanse voetbal, volgt de verrichtingen van Matthijs de Ligt op de voet en kijkt terug op de voorspelling die hij eerder in het seizoen heeft gedaan. De jonge verdediger kreeg een hoop kritiek te verwerken, maar lijkt zich daar nu enigszins van te herstellen. Daarnaast spreekt de sportjournalist vol lof over de prestaties van Atalanta, dat in de Serie A in de voetsporen van Juventus kan blijven en ook nog eens in de kwartfinale van de Champions League tegen Paris Saint-Germain gaat spelen. Endt onderhoudt goede contacten bij de blauw-zwarten uit Lombardije en onthult waarom de club de laatste jaren zo succesvol is.