Matavz heeft lucratieve transfer te pakken en gaat met Nederlander werken

De toekomst van Tim Matavz ligt in de Verenigde Arabische Emiraten. Zondagavond maakt Al-Wahda bekend dat de spits een tweejarig contract heeft ondertekend. Matavz beschikte over een aflopende verbintenis bij Vitesse en was sinds het begin van deze maand transfervrij.

De belangstelling van Al-Wahda voor Matavz werd anderhalve week geleden al gemeld door De Gelderlander. Het is geen toeval dat de Sloveen aan de slag gaat in Abu Dhabi, want Mark Wotte is de beoogde nieuwe trainer van Al-Wahda. De Nederlander is met de clubleiding in gesprek over het hoofdtrainerschap en is momenteel nog actief als hoofd opleidingen.

Vitesse wilde graag verder met Matavz, maar de aanvaller legde een aanbieding van de club in het voojaar naast zich neer. Hij had het vizier gericht op een lucratief avontuur. Dat idee leefde al langer bij Matavz: vorig jaar ketste een transfer naar Besiktas was, terwijl het Chinese Beijing Sinobo Guoan de afgelopen maanden interesse toonde.

De ex-spits van onder meer FC Groningen en PSV maakte in 2017 de overstap van FC Augsburg naar Vitesse. In dienst van de club uit Gelderland kwam hij tot 90 officiële wedstrijden en 41 doelpunten. Al-Wahda eindigde als vierde in de voortijdig gestopte competitie van de Verenigde Arabische Emiraten. De club begon het seizoen met Maurice Steijn als trainer, nadat hij Henk ten Cate had opgevolgd, maar Steijn werd in oktober al na drie duels ontslagen.