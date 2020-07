Souness waarschuwt Ziyech met verwijzing naar miskoop van 66 miljoen

Hakim Ziyech heeft zijn eerste trainingsweek bij Chelsea achter de rug. The Blues verzekerden zich naast de aanvallende middenvelder annex buitenspeler ook al van de diensten van Timo Werner, waardoor de verwachtingen rond de formatie van manager Frank Lampard voor volgend seizoen al behoorlijk hooggespannen zijn. Greame Souness tempert in zijn column in The Times de verwachtingen en benadrukt dat het geen uitgemaakte zaak is dat Ziyech en Werner het gaan maken in de Premier League.

Chelsea maakt voor Ziyech een bedrag van 40 miljoen euro over naar Ajax, terwijl RB Leipzig 53 miljoen ontvangt voor Werner. “Ze hebben beide een goede reputatie, maar dat had Álvaro Morata ook en hij maakte geen indruk”, verwijst Souness naar Morata, die in de zomer van 2017 voor 66 miljoen euro werd overgenomen van Real Madrid. De Spaanse spits speelde afgelopen seizoen op huurbasis voor Atlético Madrid en maakt deze zomer voor een transfersom van 56 miljoen definitief de overstap naar los Colchoneros. In 72 officiële wedstrijden voor Chelsea was Morata goed voor 24 doelpunten en 6 assists.

Lampard: 'Plan Ziyech wijkt af door zijn gebrek aan wedstrijdritme'

“Zelfs Thierry Henry, een van de beste buitenlandse aankopen ooit van een Engelse club, had een seizoen nodig om bij Arsenal te wennen aan wat er in de Premier League gevraagd wordt. Er is absoluut geen garantie dat Chelsea met de twee aankopen direct kan gaan meedoen om de landstitel”, stelt de oud-middenvelder van onder meer Tottenham Hotspur en Liverpool, die tegenwoordig werkzaam is als analist voor Sky Sports. Chelsea bezet momenteel de derde plaats in de Premier League, met een achterstand van dertig punten op kampioen Liverpool.

“Ik zou het geweldig vinden om tegen Jorginho en Mateo Kovacic te spelen. Ze kunnen aardig balbezit houden, maar dat is het dan ook wel. Ik zou me niet zo’n zorgen maken, omdat ze alles voor de middenvelders van de tegenstander doen. Het is niet eens zo dat ze in defensief opzicht belangrijk zijn in het elftal van Chelsea, want ze hebben 49 tegendoelpunten moeten incasseren in 36 wedstrijden. Tien teams hebben minder tegendoelpunten geïncasseerd”, schrijft Souness over het defensieve blok op het middenveld van Chelsea.

“Dan hebben we nog Kepa Arrizabalaga”, analyseert Souness. Er is de afgelopen tijd het nodige gezegd en geschreven over de Spaanse doelman, die twee jaar geleden voor tachtig miljoen euro werd overgenomen van Athletic Club. Chelsea zou nu afscheid willen nemen van Kepa, voor wiens opvolging onder meer Ajax-doelman André Onana wordt genoemd. “Het lijkt erop dat de status van Kepa als duurste doelman ter wereld onverdiend is.”