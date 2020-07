Harry Kane bezorgt favoriete opponent knauw in jacht op CL-ticket

Tottenham Hotspur heeft belangrijke zaken gedaan in de strijd om een Europa League-ticket. Dankzij een 3-0 overwinning op Leicester City stijgen the Spurs naar de zesde plaats in de Premier League, al heeft Wolverhampton Wanderers nog een wedstrijd tegoed. Harry Kane was met twee doelpunten de grote man aan de zijde van Tottenham, waar Steven Bergwijn als invaller binnen de lijnen kwam. Door de nederlaag in Noord-Londen komt de vierde plaats, en daarmee een ticket voor de Champions League, op de tocht te staan voor Leicester, dat die plek kwijt is als Manchester United komende woensdag minimaal een punt pakt tegen West Ham United.

Voor beide teams stond er nog voldoende op het spel. Tottenham Hotspur begon de wedstrijd als nummer zeven en is met Wolverhampton Wanderers, Sheffield United, Burnley en Arsenal verwikkeld in een strijd om de zesde plek, die recht geeft op deelname aan de tweede voorronde van de Europa League. Nummer vier Leicester City hoopt vooral niet meer te dalen op de ranglijst, zodat men de groepsfase van de Champions League instroomt. Het begin van de wedstrijd was echter desastreus voor de bezoekers: al na zes minuten leidde Tottenham met 1-0.

Op het middenveld draaide Kane weg bij Wilfred Ndidi, waarna hij Heung-Min Son wegstuurde met een scherpe pass. De Zuid-Koreaan betrad het strafschopgebied en kapte Ryan Bennett uit, alvorens de verre rechterhoek uit te zoeken. Zijn schot werd echter van richting veranderd door verdediger James Justin, waardoor de bal in de linkerhoek binnenzeilde en doelman Kasper Schmeichel kansloos was. De mee opgekomen Kane stond weliswaar in de baan van het schot, maar de VAR besloot scheidsrechter Anthony Taylor niet nogmaals naar de goal te laten kijken.

Harry Kane: 16 goals in 14 wedstrijden tegen Leicester City

Halverwege de eerste helft was Ayoze Perez dicht bij de gelijkmaker: hij nam een voorzet vanaf de linkerflank aan op de borst en dwong Hugo Lloris tot een knappe redding, laag in de hoek. Daarna trok Tottenham de wedstrijd echter naar zich toe dankzij een dubbelslag van Kane binnen enkele minuten tijd. De spits vond tweemaal de rechterhoek: eenmaal op aangeven van Lucas Moura en eenmaal met een fraai, geplaatst schot dat onhoudbaar was voor Schmeichel. In veertien wedstrijden tegen Leicester City in de Premier League scoorde hij liefst zestien keer.

Leicester City-manager Brendan Rodgers greep in de rust in en wisselde aanvallend door Demarai Gray binnen de lijnen te brengen voor Ryan Bennett. De eerste mogelijkheden van de tweede helft waren echter voor de thuisploeg. Het scheelde voor the Foxes dat Son de bal in een kansrijke positie niet onder controle kreeg en Kane een schot naast zag stuiteren. Invaller Gray verzorgde met een klein uur op de klok het eerste gevaar namens Leicester, maar zag Lloris op knappe wijze redding brengen.

Met nog achttien minuten te gaan bracht Tottenham-manager José Mourinho Bergwijn binnen de lijnen. Met de Nederlandse aanvaller op het veld scoorde Kane nog een keer, maar die treffer werd geannuleerd wegens buitenspel. Zodoende kwam er in de in de eerste helft tot stand gekomen score geen verandering meer. Tottenham bezet in ieder geval tot maandagavond de zesde plaats in de Premier League, maar kan gepasseerd worden als Wolverhampton Wanderers afrekent met Crystal Palace. Een plek bij de eerste zeven is in principe voldoende voor Europees voetbal, tenzij Arsenal de FA Cup wint. Leicester moet hopen dat Manchester United woensdag onderuit gaat tegen West Ham United, maar heeft volgende week zondag nog een kans om in een onderling duel met the Red Devils het Champions League-ticket naar zich toe te trekken.