Alleen wonder kan Messi nog weerhouden van topscorerstitel

Barcelona heeft het seizoen in LaLiga op positieve wijze afgesloten. De nummer twee was oppermachtig op bezoek bij Alavés: 0-5. Lionel Messi scoorde tweemaal en voerde zijn seizoenstotaal op naar 25 doelpunten. Alleen een wonder kan Messi nog weerhouden van zijn zevende topscorerstitel: Karim Benzema heeft 21 doelpunten gemaakt en komt vanaf 21.00 uur met Real Madrid in actie tegen Leganés. Overigens deed Frenkie de Jong ruim een halfuur mee in Estadio Mendizorrotza.

Barcelona leefde met de nodige personele problemen toe naar de laatste wedstrijd van het competitieseizoen. De ploeg van Quique Setién verloor donderdagavond met 1-2 van Osasuna en tijdens die wedstrijd pakten Júnior Firpo, Gerard Piqué en Ivan Rakitic een gele kaart die ze een schorsing opleverde. Bovendien ontbraken Ousmane Dembélé en Antoine Griezmann door een bovenbeenblessure, terwijl Samuel Umtiti kampt met een knieblessure. Zodoende zaten er slechts vijf spelers op de bank, onder wie twee keepers.

Leo Messi binnen 34 minuten tegen Deportivo Alaves: ? Levert zijn 21ste assist van het seizoen, een RECORD in LaLiga ? Wacht héél lang en maakt briljant af, op aangeven van Riqui Puig Geplaatst door voetbalzone op Zondag 19 juli 2020

Barcelona begon furieus aan de wedstrijd. Al na drie minuten trof Riqui Puig de lat vanbuiten het strafschopgebied, nadat hij was bediend door Ansu Fati. Kort daarna krulde Fati zelf naast vanaf de rand van het zestienmetergebied; een poeier van Arturo Vidal toucheerde de lat, waarna Lionel Messi de paal trof met een geplaatste inzet. Na een kwartier hadden de bezoekers zodoende al driemaal het aluminium geraakt. Alavés, met Ajax-huurling Lisandro Magallán in de basis, moest halverweg de eerste helft toch capituleren.

De spelers van de nummer twee van LaLiga vonden elkaar makkelijk op de vijandelijke helft, waarna een stiftbal van Messi werd getoucheerd en Fati in staat stelde om raak te volleren van dichtbij. Niet veel later verdubbelde het team van Setién de marge. Messi ontving de bal in het strafschopgebied van Puig en wachtte even, alvorens de trekker over te halen. Voor de twintigjarige Puig was dat zijn eerste assist ooit in LaLiga. Een knappe combinatie leidde kort voor de pauze tot de 3-0. Messi bediende Jordi Alba met een messcherpe pass over de defensie, waarna de opgestoomde back meteen Luis Suárez bediende. De spits kopte van dichtbij binnen en bepaalde de ruststand.

1-2-3! Aandacht voor deze SUBLIEME teamgoal! ?????? Geplaatst door voetbalzone op Zondag 19 juli 2020

Vijf minuten de pauze kreeg Clément Lenglet last van het dijbeen en moest hij vervangen worden door Nélson Semedo, terwijl Sergio Busquets na 58 minuten plaatsmaakte voor De Jong. Tussen beide wissels door had Semedo de 0-4 verzorgd, met een hard schot in de verre linkerhoek na opnieuw een assist van Puig. Een kwartier voor tijd stond De Jong aan de basis van de 0-5: de middenvelder bediende Jordi Alba, wiens voorzet vanaf de linkerflank terechtkwam bij Messi. De aanvaller verlengde de bal met succes en maakte zijn 25ste competitiedoelpunt van het seizoen.