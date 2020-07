Nieuwe belangrijkste gegadigde voor Robbin Ruiter na afhaken Heerenveen

Willem II is de belangrijkste gegadigde om Robbin Ruiter los te weken bij PSV, zo meldt het Eindhovens Dagblad. In navolging van Voetbal International bevestigt de regionale krant dat sc Heerenveen is afgehaakt voor de doelman. Willem II ziet in Ruiter de eerste doelman voor het komende seizoen, na het vertrek van Timon Wellenreuther naar Anderlecht.

Behalve Wellenreuther vertrok ook stand-in Michael Woud, die in de Keuken Kampioen Divisie tekende bij Almere City, terwijl het aflopende contract van Georgios Strezos per 1 april werd opgezegd. Hoewel de club niet uitsloot dat Strezos alsnog een nieuwe verbintenis krijgt aangeboden, is duidelijk dat de nummer vijf van het afgelopen seizoen nadrukkelijk behoefte heeft aan een nieuwe doelman.

Willem II is momenteel met PSV in gesprek over een afkoopsom voor Ruiter. De Eindhovenaren mikken op een bedrag van 'enkele tonnen' voor de 33-jarige sluitpost. Willem II begint op 27 juli met de groepstrainingen en moet in september in actie komen in de tweede voorronde van de Europa League. Technisch manager Joris Mathijsen is bezig met het samenstellen van een competitieve selectie voor de Eredivisie en de Europa League.

Afgelopen seizoen kreeg Ruiter onder trainer Mark van Bommel twee keer de kans onder de lat bij PSV: eenmaal tegen tegen Rosenborg BK (1-4 zege) en eenmaal in de Eredivisie tegen VVV-Venlo (4-1 zege). Zijn contract in het Philips Stadion loopt nog een jaar door. Gesprekken tussen PSV en Heerenveen, dat na het vertrek van Warner Hahn en Filip Bednarek een nieuwe keeper zoekt, liepen op niets uit.