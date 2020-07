AS Monaco ontslaat Moreno en denkt aan grote namen als opvolger

AS Monaco heeft het ontslag van trainer Robert Moreno zondagmiddag bevestigd. De Spanjaard werd zaterdag op de hoogte gesteld van zijn vertrek, zo meldt de club; media in Frankrijk maakten eerder deze week al melding van de naderende breuk. In het voortijdig beëindigde Ligue 1-seizoen eindigde Moreno op een teleurstellende negende plek met Monaco.

De 42-jarige Moreno werd op 28 december aangesteld als vervanger van de ontslagen Leonardo Jardim. Op dat moment stond Monaco op de achtste plek in de Ligue 1. In zijn eerste wedstrijd remiseerde Monaco met 3-3 op bezoek bij Paris Saint-Germain, maar drie dagen later verloor het met 1-4 van de landskampioen. Uiteindelijk pakte Moreno twaalf punten in zijn negen wedstrijden als trainer. Bovendien werd de club onder zijn leiding in de zestiende finales uitgeschakeld in de Coupee de France, na een 0-1 nederlaag tegen Saint-Étienne.

Moreno was in 2019 enkele maanden bondscoach van Spanje: hij volgde Luis Enrique op toen diens negenjarige dochter Xana streed tegen botkanker. Het was de bedoeling dat Moreno zou doorgaan tot en met het EK 2020, maar ondanks goede resultaten onder zijn leiding nam hij ontslag en werd hij in november vervangen door Luis Enrique. Moreno fungeerde eerder als assistent van Luis Enrique, maar die verklaarde dat Moreno bij hem op bezoek was geweest om te vragen of hij door mocht tot het EK, om vervolgens weer als assistent te fungeren. Dat stelde Luis Enrique niet op prijs, waarna Moreno definitief vertrok bij de Spaanse ploeg.

Het is de vraag wie Moreno volgend seizoen opvolgt als trainer van Monaco. De meest genoemde kandidaten zijn Niko Kovac en Mauricio Pochettino, die allebei zonder club zitten na hun vertrek bij respectievelijk Bayern München en Tottenham Hotspur. Vicevoorzitter Oleg Petrov geeft in een statement op de clubsite geen duidelijkheid over wanneer een aanstelling verwacht kan worden. "Onze wegen zijn sneller dan verwacht gescheiden, maar ik wil Robert Moreno bedanken voor het accepteren van deze uitdaging", vertelt de sportbestuurder. "Samen met zijn staf heeft Robert er alles aan gedaan om het team beter te maken. Hij was altijd gepassioneerd en toegewijd. Ik wens hem het beste in de toekomst."